Atalanta, visite mediche per Ahanor: i dettagli dell'affare

Dopo aver ufficializzato il nuovo rinforzo in attacco, voluto da Juric, l'Atalanta ha chiuso il colpo Ahanor dal Genoa: ecco i dettagli dell'affare

Per la prossima stagione Ivan Juric potrà contare su un nuovo rinforzo difensivo. E', infatti, stato chiuso l'affare per il gioiello classe 2008 Ahanor, che sta svolgendo le visite mediche con la Dea.

L'affare è stato chiuso sulla base di 16 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 4 di bonus, per arrivare a 20 milioni di euro. Nella stagione che si è conclusa, il giovante terzino ha prima esordito con la Juventus nel corso della sesta giornata di campionato, per poi servire il primo assist tra i professionisti contro il Napoli.

Per l'Atalanta, quello di Ahanor non è stato un colpo semplice. La dirigenza nerazzurra ha, infatti, dovuto superare la concorrenza di Milan, Chelsea, Monaco e soprattutto della Roma, che negli ultimi giorni si era inserita in maniera insistente sul classe 2008.