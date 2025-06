Atalantamania: segnano tutti ma Gasperini vuole un vice Lookman, tutti i nomi

Il vice Lookman lo chiama mister Gasperini alla fine di una partita stravinta dalla sua Atalanta, che torna alla vittoria dopo trenta giorni di digiuno. Un trionfo importante, che proietta la Dea ai playoff aritmetici di Champions ma le lascia aperto anche uno spiraglio per rientrare tra le prime otto. Tra una settimana c’è la trasferta a Barcellona, e dopo la goleada batterlo sembra un’impresa meno impossibile. Anche se, fino all’85’, deve averlo pensato pure il Benfica. Certo è che, per una Dea ambiziosa che punta anche alla finale di Coppa Italia, giocare due gare in meno a febbraio sarebbe grasso che cola. Quasi al pari di un nuovo Lookman in area per il Gasp.

LE PAROLE DEL GASP- A fine gara sul parco attaccanti il tecnico è stato chiaro: “Scamacca rientrerà a pieno regime nelle rotazioni offensive e sono convinto che possa coesistere con Retegui. L'importante è avere alternative di qualità. Lookman e De Ketelaere sono imprescindibili nel nostro sistema e senza di loro ci mancano alcune caratteristiche fondamentali. Zaniolo potrebbe essere una soluzione in questo senso, ma voglio vedere come evolve la situazione". Sostituti con le stesse caratteristiche degli esterni offensivi-goleador l’allenatore nerazzurro non li vede al momento in bergamasca, per cui la società sta lavorando dietro le quinte per cogliere qualche opportunità.



LE IDEE SUL MERCATO - Il nome più in voga è quello di Cherki, jolly offensivo francese classe 2003 del Lione, che sembra disposto ad accettare un’offerta di 22,5 milioni per lasciarlo partire. Non è comunque tramontata anche la pista che porta a un vecchio amore, Giacomo Raspadori: l’attaccante vuole lasciare il Napoli già a gennaio ed è sfida di mercato con la Roma.