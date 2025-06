Atalantamania: tavola rotonda tra Percassi e Gasperini, ma il tecnico abbassa l'asticella

Sul tavolo non c'è un rinnovo di contratto, né un aumento dello stipendio, né tantomeno una lista dei desiderata del mercato estivo. Il tecnico Gian Piero Gasperini, dopo una sconfitta col Parma che fa mangiare meno le mani rispetto ai 5 punti di distacco dalla vetta, sposta l'attenzione. Prima ancora che al rinnovo, bisogna essere d'accordo sugli obiettivi. E lui un'idea chiara ce l'ha: "Sarà difficile ripetersi, per la prima volta in nove anni devo abbassare l'asticella e non so se verrò accettato, ho la sensazioni che molti big andranno via". Ergo: senza Lookman, Ederson, magari pure Retegui, non si potrà lottare ancora per i primi quattro posti, figurarsi per lo scudetto, come chiede la piazza e sogna, forse, la società. E l'attacco non è l'unico tassello a preoccupare Gasperini.

DIFESA DA RIFONDARE- Kossounou va verso il mancato riscatto, 20 milioni pesano sul budget e si è dimostrato avvezzo agli infortuni, Toloi ha appena lasciato tra le lacrime, Scalvini verrà da un anno senza minutaggio in campo per il doppio infortunio, Kolasinac deve riprendersi ancora dal crociato rotto, e anche Posch non verrà riscattato. Restano solo Hien e Djimsiti, col veterano che va verso i 33 e qualche stop fisiologico lungo la stagione ce l'avrà. Il tecnico l'ha dimostrato ieri, schierando Ruggeri in difesa, in un ruolo non suo, mostrando la precarietà di pedine in suo possesso. La retroguardia subirà una rivoluzione quindi, ma le tante operazioni dietro porteranno a non avere budget infinito per l'attacco, il reparto su cui punta il Gasp.

RINFORZI OK- Nessuno verrà trattenuto col mal di pancia, vedasi Koopmeiners la scorsa stagione. In casa una pedina da cui ripartire però c'è: Maldini ha dimostrato che con spazio, tempo e fiducia può dare un contributo importante. Da titolare, come Sulemana: entrambi, due gare di fila dal primo minuto e due gol, non sarà di certo un caso. I rinforzi da cui ripartire ci sono, ora l'Atalanta cercherà 'big da primo minuto' per permettere a Gasperini di tenere alta l'asticella e, quindi, rimanere a Bergamo.