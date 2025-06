Atletico Madrid-Botafogo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Botafogo per fare filotto e continuare una marcia gloriosa, come il suo soprannome, l'Atletico Madrid per cercare di agganciare i brasiliani e coltivare il sogno di una qualificazione che dopo il 4-0 rimediato alla prima giornata dal PSG sembrava in salita. Il successo di misura contro i Sounders di Seattle firmato Barrios ha ridato aria ai Colchoneros, che adesso cercano altri tre punti (vincendo con almeno 3 goal di scarto) contro un Botafogo capace però di battere sia gli statunitensi sia i francesi e di guardare tutti dall'alto a 90' dal termine del girone.

Partita: Atletico Madrid-Botafogo

Data: lunedì 23 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Italia 1

Streaming: DAZN, Mediaset Play

ATLETICO MADRID-BOTAFOGO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand, Galan; G. Simeone, Gallagher, De Paul, Barrios; Sorloth, Alvarez.All. Simeone.

BOTAFOGO: (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Gregore, Marlon Freitas; Artur, Igor Jesus, Savarino. All. Paiva..

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BOTAFOGO IN TV - La sfida tra Atletico Madrid e Botafogo si potrà seguire in diretta tv sintonizzandosi su Mediaset, precisamente sul canale Italia 1. Il match sarà disponibile gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

ATLETICO MADRID-BOTAFOGO IN DIRETTA STREAMING - Atletico Madrid-Botafogo sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa, si potrà guardare anche su Mediaset Play

LA TELECRONACA - DAZN ha affidato la telecronaca di Atletico Madrid-Botafogo a Riccardo Mancini, mentre su Mediaset toccherà a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.