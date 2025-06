Non basta il goal di Griezmann: Atletico Madrid eliminato. Il Botafogo perde, ma va agli ottavi con il PSG

Atletico Madrid-Botafogo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA.

All'Atletico Madrid non basta l'1-0 firmato da Griezmann nella terza e utima partita del girone contro il Botafogo per rimanere nel Mondiale per Club.

Il goal del francese illude, ma, in virtù della vittoria del PSG contro il Seattle Sounders, a passare sono i francesi, come primi nel girone, e proprio il Botafogo. I colchoneros finiscono a 6 punti, come le altre due, ma pagano una peggior differenza reti (-1, contro il +1 ddel Botafogo e il +5 del PSG) e salutano la competizione. Pesa tantissimo la sconfitta della prima giornata contro il PSG per 4-0 che, di fatto, costa l'eliminazione già nel girone. Proteste dell'Atletico nel primo tempo, per un rigore non concess ad Alvarez: il contatto in area c'è ed è falloso, ma l'arbitro Ramos, richiamato al VAR, ravvede un fallo precedente di Sorloth e nega la massima punizione.

IL TABELLINO

Atletico Madrid-Botafogo 1-0

MARCATORI: 87' Griezmann (A)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand, Galan; G. Simeone (59' Correa), Gallagher (46' Griezmann), De Paul (65' Koke), Barrios (85' Lino); Sorloth (85' Molina), Alvarez. All. Simeone.

BOTAFOGO: (4-3-3): John Victor; Vitinho (74' Ponte), Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (65' Cuiabano); Allan (59' Newton), Gregore, Marlon Freitas; Artur (74' Rodriguez), Igor Jesus, Savarino (65' Montoro). All. Paiva.

ARBITRO: Ramos (Messico)

AMMONITI: Gregore (B)

ESPULSI: -​

GOAL E AZIONI SALIENTI

87' - GOAL DELL'ATLETICO MADRID! Griezmann, tutto solo sul secondo palo, sblocca la partita dopo un grande cross di Julian Alvarez. Per passare ne servono altri due

83' - Grande azione di Correa. Griezmann ci prova col tacco, ma la palla esce. Altra grande chance sfruttata male.

67' - Cuiabano serve Igor Jesus in area. Grande taglio sul primo palo e sinistro di prima intenzione: fantastica parata di Oblak, che tiene in vita l'Atletico.

61' - Llorente passa a destra. Cross per Sorloth, che sbaglia un colpo di testa facile. Altra occasione sprecata.

60' - Griezmann va via sulla sinistra, poi cerca di sorprendere Victor sul primo palo da posizione defilata. Palla fuori.

55' - Occasione per Giuliano Simeone su azione da calcio d'angolo: bravo John Victor a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa.

44' - Pestone di Gregore su Julian Alvarez all'interno dell'area del Botafogo. Ramos lascia correre, ma viene richiamato al VAR. Davanti al monitor l'arbitro ravvede una spinta di Sorloth nello sviluppo dell'azione e nega il rigore all'Atletico.

41' - Julian Alvarez, solo davanti a Victor, si divora il goal dell'1-0 dopo una grande giocata di De Paul.

37' - Sponda aerea di Sorloth per Julian Alvarez. L'argentino, al momento della conclusione, viene murato da un grande intervento di Alla.

25' - Julian Alvarez prova la serpentina in area e cade dopo un contatto sospetto. Ramos lascia correre.

21' - L'Atletico costruisce bene a destra. Il pallone finisce a Barrios che, dai 25 metri, calcia debolmente. Parata facile per John Victor.

17' - Gallagher calcia alto da solo da centro-area. Occasione anche per i colchoneros, che devono aumentare il ritmo.

10' - Savarino si invola verso la porta dell'Atletico: decisivo Oblak.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione