Atletico Madrid: né Angelino, né Carlos Augusto. Chiusa la trattativa per Ruggeri dall'Atalanta, le cifre

Alla fine l'Atletico Madrid ha davvero pescato in Italia per rinforzare la propria fascia sinistra. Il club spagnolo ha trattato a lungo per diversi obiettivi nella nostra Serie A, ma nelle ultime ore ha piazzato l'accelerata definitiva per Matteo Ruggeri, terzino dell'Atalanta e dell'Italia Under 21, che si trasferirà alla corte di Diego Simeone.



DA THEO AD ANGELINO E CARLOS AUGUSTO - Nel corso dell'ultimo mese i Colchoneros hanno provato ad affondare il colpo su diversi esterni mancini nel nostro campionato. Il primo fra tutti è stato Theo Hernandez per cui però il Milan ha detto no preferendo la proposta, oggi rivelatasi quella vincente, dell'Al-Hilal. Poi è stata la volta dei contatti con l'entourage di Carlos Augusto, ricevendo il no secco dell'Inter e per Angelino della Roma sebbene fra club non ci sia stata l'intesa a livello economico.

LE CIFRE ALL'ATALANTA - Da qui la scelta della forte virata sul laterale, che può giocare anche da braccetto, classe 2002. Le cifre finali, come riportato da Sky Sport, sono di 20 milioni di euro per il cartellino e un contratto di 5 anni al giocatore. Visite programmate e affare fatto: Ruggeri sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.

