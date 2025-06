Atp Roma 2025, Sinner in finale contro Alcaraz: orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinnerbatte Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali di Roma 2025, e conquista per la prima volta in carriera la finale nella competizione di casa. Il match termina con il parziale di 1-6, 6-0, 6-3 in favore del tennista azzurro, che si contenderà il titolo con il numero 3 del ranking, lo spagnolo Carlos Alcaraz (che in semifinale ha battuto l'altro italiano, Musetti, per 6-3 7-6).

La finale degli Internazionali di Roma 2025 si giocherà domenica 18 maggio a partire dalle ore 17 sul campo centrale del Foro Italico. La finale verrà trasmessa in diretta sia su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), sia in chiaro sulla Rai, su Rai 1 o Rai 2. Sarà, inoltre possibile assistere al match in streaming su Sky GO o su NOW, così come su Raiplay.