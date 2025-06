Attesa Barcellona: oggi può arrivare la Liga. Cosa serve per chiudere la stagione perfetta, fatta eccezione per l'Inter in Champions League

È già sabato del villaggio a Barcellona, anche di giovedì. Questa sera infatti la squadra di Flick può mettere le mani, ufficialmente, sulla 28esima Liga della sua storia. Basterà una vittoria nel derby catalano in casa dell'Espanyol per tornare al trionfo che manca dalla stagione 2022/23 e che seguirà la Liga vinta 12 mesi fa dal Real Madrid di Ancelotti.

I blaugrana sono infatti a 82 punti e la loro festa è stata rimandata dalla rete all'ultimo secondo di Real-Maiorca che ha portato i Blancos a centrare i tre punti e a prolungare l'agonia. Vinicius e compagni sono ora a -4 ma con i tre punti nel derby il Barcellona si isserebbe a 7 lunghezze di vantaggio a due giornate dalla fine, vincendo quindi il titolo. Dovesse invece arrivare solo un pareggio o una sconfitta, la squadra di Yamal avrà altre due occasioni con il Villarreal e l'Athletic.

Insomma, non si tratta più di un se ma di un quando. La stagione del Barcellona d'altronde è al di sopra di ogni dubbio. Con Szczesny a fare le veci di Ter Stegen, guidati dalla classe e dalla gioventù di Cubarsi e Pedri, dalle geometrie di De Jong e da un tridente da sogno, i catalani hanno ammazzato da tempo il campionato e l'ultimo colpo l'hanno dato vincendo 4 a 3 il Clasico. Il sempreverde bomber Lewandowski, il suo super sostituto Torres, un Raphinha da record e un Yamal in rampa di lancio verso il Pallone d'Oro, questo il parco attaccanti di una squadra capace di segnare solo in campionato la bellezza di 95 goal, uno sproposito.

E il titolo in arrivo per il Barcellona è solo l'ulteriore conferma di una stagione straordinaria per tutto il club (che si definisce anche più di un club). Prima il successo in Copa del Rey, poi quello dei giovani in Youth League, quindi la conquista della sesta Liga femminile consecutiva e l'attesa per la finale di Champions femminile dove le catalane se la vedranno con l'Arsenal. Un percorso virtuoso con un solo intoppo. Il Triplete di Triplete infatti non potrà essere completato a causa dell'eliminazione dei blaugrana in semifinale di Champions League per mano dell'Inter, l'unica squadra a mettere i bastoni tra le ruote del Barcellona nel 2024/2025.