Mondiale per Club, il Boca Juniors pareggia con Auckland ed è eliminato

Auckland City-Boca Juniors, 3a giornata Mondiale per Club

Per andare avanti nel Mondiale per Club e qualificarsi agli ottavi di finale il Boca Juniors aveva bisogno di una vittoria contro Auckland e di sperare che il Benfica non vincesse contro il Bayern Monaco. Ecco, per gli argentini è girato tutto al contrario: perché Auckland ha trovato il primo storico gol nel Mondiale per Club (lascia il torneo con 17 reti subite in tre partite), e a Charlotte il Benfica vince 1-0 col Bayern grazie al gol di Schjelderup (accostato al Como). Nel giorno del ritorno in campo di Cavani e del debutto dell’ex Milan Pellegrino il Boca viene eliminato dal Mondiale per Club, nel gruppo C passano Benfica e Bayern.

Gol e azioni salienti

60’ - L’arbitro annulla un gol a Merentiel dopo aver rivisto l’azione al Var.

55' - L'arbitro interrompe la partita e manda le squadre negli spogliatoi: PERCHE' E' STATA SOSPESA AUCKLAND CITY-BOCA JUNIORS

52’ - PAREGGIO DI AUCKLAND:calcio d’angolo dalla destra e colpo di testa del difensore centrale Gray.

26’ - BOCA IN VANTAGGIO: gol rocambolesco del Boca, che va avanti su autogol del portiere avversario Garrow: Di Lollo di testa scheggia il palo sugli sviluppi di un corner, il pallone sbatte sul portiere e finisce in porta.

IL TABELLINO

Auckland City-Boca Juniors 1-1

MARCATORI: 26’ aut. Garrow (B), 52’ Gray (A).

AUCKLAND CITY (5-4-1): Garrow; Murati (dal 54' Connolly), Mitchell, Gray, Boxall, Lagos (dall’83’ Lee); Yoo (dal 54' Ellis), Garriga (dal 54' Vale), Ilich, Manickum; Bevan. All.: Posa.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Lollo, Pellegrino, Blanco; Battaglia, Palacios; Zeballos (dal 26’ Zenon), Merentiel, Velasco (dal 54' Braida); Cavani (DAL 54' Gimenez). All.: Russo.

ARBITRO: Nyberg.

AMMONITI: -

ESPULSI: -

