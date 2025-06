Audace Cerignola-Atalanta Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lo 0-0 dell'andata, pone Audace Cerignola e Atalanta Under 23 in perfetto equilibrio. I pugliesi, però, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C avranno il vantaggio di potersi qualificare anche con un pareggio: essendo testa di serie, infatti, la compagine pugliese in caso di parità complessiva passerebbe. Niente supplementari né rigori. Chi la spunterà, nella Final Four, sfiderà Pescara o Vis Pesaro.

* Partita: Audace Cerignola-Atalanta Under 23

* Data: mercoledì 21 maggio 2025

* Orario: 20:00

* Canale TV: Sky Sport (253)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Russo, Capomaggio, Tascone, Bianchini, Coccia; Salvemini, Cuppone. All. Raffaele.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Bergonzi, Ceresoli, Del Lungo; Soppy, Panada, Gyabuaa, Bernasconi; Nipoti, Vavassori; Vlahovic. All. Modesto.

Audace Cerignola-Atalanta Under 23 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (253).

Audace Cerignola-Atalanta Under 23, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che su Sky Go.