Audace Cerignola-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Audace Cerignola sogna ad occhi aperti. Grazie al 2-2 interno contro l'Atalanta Under 23, i pugliesi hanno eliminato la Dea in quanto testa di serie e sono volati alla Final Four dei Playoff di Serie C, dove ora dovranno vedersela col Pescara di Silvio Baldini. Gli abruzzesi, di contro, hanno superato il secondo turno della fase nazionale senza troppi affanni avendo ragione - tra andata e ritorno - della Vis Pesaro. Primo incrocio tra Cerignola e Pescara al Monterisi, secondo e decisivo match in programma mercoledì 28 maggio allo stadio Adriatico: se il bilancio complessivo dovesse risultare in perfetto equilibrio, supplementari e nel caso rigori.

Di seguito tutto su data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

AUDACE CERIGNOLA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Audace Cerignola-Pescara

* Data: domenica 25 maggio 2025

* Orario: 20:00

* Canale TV: Sky Sport 256

* Streaming: NOW, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Audace Cerignola - Pescara in diretta su NOW GUARDA SU NOW

PROBABILI FORMAZIONI

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Russo, Capomaggio, Tascone, Bianchini, Coccia; Salvemini, Cuppone. All. Raffaele.

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Letizia, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Meazzi, Kraja, Dagasso; Merola, Tonin, Bentivegna. All. S. Baldini.

DOVE VEDERE AUDACE CERIGNOLA-PESCARA IN TV

Audace Cerignola-Pescara sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale da definire).

AUDACE CERIGNOLA-PESCARA IN DIRETTA STREAMING

Audace Cerignola-Pescara sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.