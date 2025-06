Bagarre Champions League: Juventus, Roma e Lazio, tutte le combinazioni

Si deciderà all’ultima curva la lotta per l’accesso al quarto posto nella prossima UEFA Champions League, per cui sono rimaste ancora in corsa in 3 squadre: Juventus, Roma e Lazio. Sono diverse le combinazioni che potrebbero verificarsi nella giornata conclusiva della Serie A 2024/25 ma la certezza è che ai bianconeri, guidati da Igor Tudor, basterebbe una vittoria per essere certi di aggiungersi ai Campioni d’Italia del Napoli, all’Inter e all’Atalanta nella prossima edizione della maggiore competizione europea per club.



Con invece una sconfitta sul campo del Venezia, ancora impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie B, la Juventus dovrebbe guardare a Torino sperando che la Roma non vinca all’Olimpico Grande Torino contro i granata - infatti in caso di ko dei bianconeri e di contemporaneo successo dei giallorossi, sarebbero gli uomini di Claudio Ranieri (all’ultimo ballo sulla panchina capitolina) a strappare il pass per la prossima Champions League, a cui potrebbe bastare anche un punto se la Vecchia Signora dovesse perdere con almeno tre gol di scarto in Veneto (a questo punto bisognerebbe confrontare i gol segnati) - e che la Lazio non riesca ad imporsi in casa contro un Lecce motivato e ancora in corsa per la permanenza in Serie A.

Anche in caso di pareggio al Penzo, che però non servirebbe al Venezia per mantenere la categoria, la Juventus non avrebbe la certezza della partecipazione alla prossima UCL: in quel caso i bianconeri avrebbero bisogno che la Roma non conquisti i tre punti contro il Torino. Con un punto nell'ultima giornata invece i bianconeri non potrebbero essere superati dalla Lazio, comunque indietro negli scontri diretti (1-1 all'Olimpico e 1-0 per la Juve all'Allianz Stadium).

Di seguito tutte le possibili combinazioni:

JUVENTUS

Qualificata alla Champions League se vince

Qualificata alla Champions League se pareggia e la Roma non vince

Qualificata alla Champions League se perde con meno di tre gol di scarto, Roma e Lazio non vincono.

ROMA

Qualificata alla Champions League se vince e la Juve non vince

Qualificata alla Champions League se pareggia, la Juve perde con tre o più gol di scarto e la Lazio non vince.

LAZIO