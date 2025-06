Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola

Provaci ancora, Mario Balotelli. L’attaccante del Genoa è pronto a salutare il club ligure dopo un’avventura decisamente da dimenticare. In rossoblù l’ex Inter ha giocato solo 56 minuti, troppo poco anche per dare un giudizio al classe 1990 e al suo stato di forma. Il suo contratto è in scadenza al prossimo 30 giugno e le chances che possa restare in Liguria sono prossime allo zero. Né la società né l’allenatore Vieira infatti puntano su di lui, ergo, Balotelli dovrà trovarsi una nuova squadra.

In suo soccorso, come scrive As, può arrivare il Murcia. Lo storico club spagnolo non se la passa bene, costretto com’è in terza divisione. La promozione in Segunda quest’anno è sfuggita per poco visto che la squadra è stata sconfitta in semifinale dei playoff dal Gimnastic di Tarragona. Per la prossima annata però le intenzioni sono ancora più serie e, con un SuperMario in più nel motore, le possibilità di promozione sono ancora più alte.

Gli agenti del giocatore si sarebbero incontrati a Madrid con Felipe Moreno, presidente del Murcia, e lo avrebbero proposto per la squadra di Fran Fernandez. Nei rosso-bianchi Balotelli potrebbe trovare un’altra ultima spiaggia dove tornare a mostrare il suo valore in un campionato certamente dal livello più basso della Serie A e con ritmi e pressioni ben diverse. La palla passa ora al Murcia che dovrà valutare la fattibilità tecnica e, soprattutto, economica dell’affare ma quella 2025/2026 potrebbe essere una nuova stagione di rilancio per uno dei giocatori più amati del nostro calcio.