Balotelli: "Il Genoa una scelta sbagliata, difficile che giochi ancora in Italia. Non invidio nulla a Messi e Ronaldo"

è tra gli ospiti della prossima puntata di “Belve”, la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, che andrà in onda martedì 27 maggio. L'occasione per l'ex attaccante di Inter e Milan di tornare a parlare dopo mesi di silenzi e una situazione di sostanziale isolamento al”, ha esordito Supermario.

Che, restando sempre sul calcio giocato, ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto interessanti: “È difficile che giochi ancora in Italia o in Europa. Penso di giocare in America, due o tre anni ancora prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà. E' un mondo finito”. Tra le battute di Mario Balotelli destinate a suscitare le principali discussioni c'è quella su Cristiano Ronaldo e Leo Messi: “Non invidio nulla a loro. Perché Cristiano ha vinto 5 Palloni d'oro e io no? Perché lui si massacra di allenamenti, io no”.

Tra i temi toccati nell'intervista a “Belve”, Balotelli non poteva sottrarsi su due personaggi come Josè Mourinho (“Eravamo due teste di cavolo, ma come carattere lui è peggio di me”) e Francesco Totti (“Mi fece il fallo più brutto subito in carriera. Gli scrissi 'Perché mi hai fatto fallo?' e lui mi rispose che non mi aveva nemmeno preso bene”). Sul fallimento con la Nazionale al Mondiale del 2014 infine, Balotelli ha detto: “Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente…”.