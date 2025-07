Balotelli, sfogo social: "Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe...".

La rinascita di Mario Balotelli si è di nuovo fermata. L'occasione che aspettava per tornare in Serie A, il Genoa, si è di fatto fermata con il cambio in panchina che ha allontanato Alberto Gilardino e portato in rossoblu un allenatore come Patrick Vieira con cui il rapporto è sempre stato problematico. Oggi i già pochi minuti a disposizione sono definitivamente spariti e di conseguenza le voci di mercato attorno al bomber italiano sono tornate a farsi sentire con il Monza di Adriano Galliani sempre vivo sullo sfondo.



LO SFOGO SOCIAL - Voci e rumors che però hanno fatto infuriare SuperMario che ancora una volta ha scelto di usare la propria pagina social per far sentire la sua voce e sfogarsi anche per tutelare la sua posizione all'interno del club e verso i tifosi: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe. Ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della "società".

Quei due passaggi "anche se qualcuno non lo vorrebbe" e quel "società" messo tra virgolette sono la testimonianza diretta di comeLa possibilità di un addio è ancora possibile e ilè davvero la chance più concreta che ha in mano per poter uscire da questo limbo. L'alternativa è quella di interrompere il rapporto con il Genoa, svincolarsi, e poi cercare anche dopo la chiusura del mercato invernale, una soluzione successiva.

