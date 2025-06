Barcellona-Atalanta 2-2, le pagelle di CM: Ederson e Pasalic, impresa sfiorata! De Ketelaere spento

Barcellona-Atalanta 2-2

Atalanta

Carnesecchi 6,5

Un po' incerto quando esce su Yamal che lo beffa, poi si riscatta con due grandi parate.

Djimsiti 5,5

Si perde Raphinha in occasione del gol di Yamal, poi recupera un po'.

Hien 5

Fuori giri in più situazioni, anche nel raddoppio balugrana si perde Araujo.



Kolašinac 6,5

Grande nel primo tempo, soffre e non recupera su Yamal in occasione del gol blaugrana. Gasp lo toglie.

Bellanova 6

Cresce nella ripresa.

de Roon 7

Assist al bacio per il 2-2 di Pasalic.

Éderson 7,5

Il gol è antologia pura, in casa di una squadra abituata a centrocampisti di spessore.

Zappacosta 6,5

Onnipresente, segna anche un gol ma l'arbitro annulla dopo revisione Var. Mette a tabellino un assist.

Pašalić 7

Trova il gol del 2-2, l'ultimo a mollare.

De Ketelaere 5

Non entra mai ventamente in partita.

Retegui 5,5

Si impegna ma non trova spazi.

All. Gasperini 6,5

Gioca in casa del Barcellona con le proprie idee. Non la vince per una questione di dettagli.

10' st Scalvini 6

Entra per Kolasinac. Sfortunato.

31' st Cuadrado 6,5

Entra per Bellanova.

32' st Ruggeri 6

Entra per Zappacosta.

32' st Zaniolo 6

Entra per Retegui.

42' st Brescianini 6

Entra per De Ketelaere.

Barcellona

Szczesny 6

Koundé 5,5

Araujo 7

Eric Garcia 6

Balde 5,5

De Jong 6

Pedri 6

Lamine Yamal 7,5

Gavi 5

Raphinha 6

Lewandowski 6,5

All. Flick 6,5