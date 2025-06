Barcellona, Deco: "Il PSG voleva Yamal, per lui un rinnovo equo. Ci piacciono Rashford e Luis Diaz"

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha parlato a Rac-1 delle mosse future del club catalano sia in termini di rinnovi - dopo quello di Flick c'è in ballo quello di Lamine Yamal - sia di possibili acquisti svelando a mezzo stampa due obiettivi già individuati per la prossima estate.

FLICK BLINDATO - "Flick ha portato stabilità a questo progetto, con lui i giocatori sono cresciuti. Nel calcio un anno è importante, due ancora di più; poi c'è la stabilità. Flick è felice qui; si identifica con il club. Questo è il miglior club del mondo, ma il lavoro è intenso. I piani devono essere a lungo termine e bisogna procedere passo dopo passo. Due anni sono un buon periodo per un progetto, ma il tempo dirà. Non bisogna essere frettolosi".

CRESCITA - "L'era è già iniziata con l'arrivo di Laporta; quest'anno ci ha confermato che siamo sulla strada giusta. Credo che ci sia stata continuità; gli acquisti di Lewandowski, Koundé e Raphinha sono stati buoni. La qualità dei giocatori cresciuti in casa c'era. E ora ci stiamo consolidando come una squadra competitiva."

RINNOVO YAMAL - "È sulla strada giusta. Prima di tutto, vediamo che ha una maturità straordinaria. Siamo contenti di lui e dobbiamo godercelo. È un'esperienza unica che capita ogni pochi anni, vedere un giocatore con così tanta fiducia e qualità, ma non dobbiamo dimenticare che ha 17 anni. Non importa quanto sia maturo, ha comunque 17 anni e deve vivere la sua vita a quell'età. Il mondo alla sua età è molto complicato e deve solo cercare di essere felice. Deve avere un contratto equo, all'altezza delle sue qualità. Non deve essere il più pagato o meno, deve essere apprezzato per quello che è. Non c'è club migliore del Barcellona per lui".

IL PSG CE LO HA CHIESTO - "Sì, ci sono state offerte la scorsa stagione, non in questa. Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando e quanto vale. Quando non vuoi ascoltare le offerte, è inutile. Ma i club chiedono sempre. Il PSG l'ha chiesto, il Real Madrid no".

ALTRI RINNOVI - "Probabilmente rinnoveremo i contratti con Pedri, Gavi, Araujo, Raphinha, e probabilmente lo faremo anche con Koundé".

MOSSE MERCATO - "Ci piace Luis Diaz e ci piace Rashford, ma non possiamo parlare di giocatori sotto contratto. Per me è molto più importante migliorare quello che abbiamo in casa. Nico Williams? Lo volevamo la scorsa estate, ma Dani Olmo voleva fortemente il Barcellona e ha ci ha aiutato nella trattativa. Nico non l'ha fatto".