Barcellona, Flick rinnova fino al 2027: il racconto della stagione e dei numeri da record

Hansi Flick ha prolungato il proprio contratto con il Barcellona fino al 2027. La notizia arriva a pochi giorni dalla vittoria della Liga dei blaugrana che, guidati dal tedesco, hanno vissuto una grandissima stagione. Vittoriosi in patria e in Copa del Rey, a un passo dalla finale di Champions League, il Barcellona targato Flick ha portato spettacolo, goal e risultati. E ha strameritato la conferma per l'ex Bayern Monaco.

IL COMUNICATO - "L'allenatore tedesco ha firmato mercoledì un nuovo contratto presso la sede del Club, alla presenza del presidente dell'FC Barcelona, ​​Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yuste e del direttore sportivo del Club, Anderson Luis de Souza "Deco", tra gli altri. Hansi Flick ha reso felici i tifosi del Barcellona nella sua prima stagione per molti motivi: per la fiducia che ha riposto nella squadra, per le rimonte epiche e per i trofei. L'entusiasmo che il tedesco ha portato al club nel suo primo anno alla guida ha reso il Barcellona ancora una volta un rivale temibile in Europa. Tutto è iniziato il 18 agosto al Mestalla contro il Valencia. Una prima rimonta, la prima di tante in una stagione in cui la squadra ha rimontato e vinto ben nove volte. Flick ha vinto 43 delle 54 partite disputate, con una percentuale di vittorie del 73%, la migliore in una prima stagione da quando Luis Enrique raggiunse l'83%. Statistiche che hanno portato una giovane squadra a vincere la tripletta nazionale: Liga, Coppa del Re e Supercoppa spagnola", si legge sul sito ufficiale del club.

CHE RISULTATI - "Hansi Flick, nella sua stagione d'esordio, ha consolidato la sua leggenda di uomo da finale. Con le vittorie in Supercoppa spagnola e in Coppa del Re contro il Real Madrid, la squadra contro cui abbiamo segnato più gol in questa stagione, Flick non ha mai perso una finale e il suo record è ora di sette su sette, cinque con il Bayern Monaco e due con il Barcellona. La ciliegina sulla torta di questa stagione sarebbe stata la Champions League, ma Flick si è dovuto accontentare di dominare la scena nazionale, vincendo la Supercoppa di Spagna, la Copa del Rey e la Liga. La doppietta Coppa e campionato è stata raggiunta solo da altri quattro allenatori alla loro prima stagione: Van Gaal, Ernesto Valverde, Guardiola e Luis Enrique. Hansi Flick sta scrivendo la storia del FC Barcelona e siamo certi che continuerà a farlo anche nelle prossime stagioni", chiosa il club nel comunicato ufficiale.