Barcellona, il presidente spinge per Nico Williams: "Pagheremo la clausola"

Un anno dopo, il Barcellona ci riprova: Nico Williams è in cima alla lista degli obiettivi per l'estate, la macchina del Barça è già partita e in queste settimane si sta cercando la quadra per poterlo registrare. Il giocatore - che l'estate scorsa aveva preferito rimanere all'Athletic Bilbao - ha dato apertura massima al Barcellona e anzi, la sua priorità ora è trasferirsi lì; il ds dei blaugrana Deco è uscito allo scoperto: "Proveremo a prenderlo". Per farlo, servirà pagare la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore.

LA CLAUSOLA DI NICO WILLIAMS - Per portarlo via da Bilbao non servirà trattare ma "basterà" pagare i 58 milioni di euro della clausola: "Se sul mercato ci fosse un'opportunità che richiedesse il pagamento di una clausola - ha detto il presidente del Barcellona Joan Laporta - siamo pronti a fare il necessario". L'Athletic è stato informato della volontà del giocatore di trasferirsi al Barcellona, col quale già raggiunto un accordo totale verbale per un contratto fino al 2031 con un ingaggio che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione.

LA REAZIONE DEI TIFOSI DELL'ATHLETIC BILBAO - I tifosi dell'Athletic Bilbao non hanno preso benissimo il possibile addio di Nico Williams, e nei giorni scorsi hanno cancellato un murale che raffigurava l'attaccante spagnolo insieme al fratello Inaki: "Che tu resti o che vada - hanno scritto al posto del volto del giocatore - hai perso il rispetto". Con questo clima Nico è sempre più convinto di andare al Barça, con il Bayern Monaco che rimane sullo sfondo: gli inglesi sono interessati al giocatore, ma consapevoli della volontà del ragazzo stanno prendendo in considerazione altri giocatori per quel ruolo. E tra i nomi c'è anche Rafael Leao.