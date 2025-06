Barcellona-Inter, la moviola: annullato un goal a Mkhitaryan. Lamine Yamal chiede un rigore, proteste sul corner del 3-3

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Barcellona-Inter, semifinale d'andata della UEFA Champions League.

Partita con alcune situazioni: il Barça invoca due calci di rigore nel primo tempo con De Jong (contatto aereo con Calhanoglu) e Lamine Yamal (lamenta una manata al volto di Bastoni), i nerazzurri si vedono annullare un goal nella ripresa per fuorigioco millimetrico di Mkhitaryan e protestano sul corner da cui scaturisce il definitivo 3-3 per un presunto fallo su Dumfries non ravvisato da Turpin.

BARCELLONA-INTERmercoledì 30/04, h. 21.00

Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pages (FRA)

Quarto ufficiale: François Letexier (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

AVAR: Willy Delajod (FRA)

75' - Annullato un goal all'Inter: Mkhitaryan segna sull'assist di Dumfries, ma parte in posizione di fuorigioco. Check del VAR che conferma l'offside per una questione di centimetri: la punta dello scarpino del centrocampista armeno è oltre l'ultimo difensore del Barcellona. (immagini VAR Uefa)

70' - Cubarsì trattiene vistosamente Taremi per impedirne la ripartenza: punizione per l'Inter e giallo per il difensore del Barcellona.

65' - Protesta l'Inter sul corner da cui scaturisce il 3-3: Dumfries invoca un fallo ma Turpin non concede e assegna il calcio d'angolo al Barcellona.

62' - Dumfries chiede un rigore per un presunto mani di Araujo sul suo cross rasoterra, ma il difensore colpisce con la gamba. Tutto buono.

61' - Veementi proteste di Barella che chiede un fallo di mano di Inigo Martinez al limite dell'area, l'arbitro lascia correre e il VAR non interviene: le immagini evidenziano il tocco con il braccio del difensore del Barcellona che ferma così l'azione dell'Inter.

59' - Prima ammonizione dell'incontro: cartellino giallo a Calhanoglu, che ferma con un fallo Pedri sulla trequarti.

46' - Araujo dopo il fallo commesso su Thuram prende la palla e la scaglia via. Turpin non lo ammonisce ma lo richiama con forza.

36' - Lamine Yamal lamenta un contatto con Acerbi arrivato dopo che il pallone aveva superato la linea di fondo, Turpin si limita a parlare con il difensore dell'Inter.

9' - Il Barcellona chiede un altro rigore per l'intervento di Bastoni su Lamine Yamal che lamenta un colpo al volto: il difensore dell'Inter utilizza il braccio per prendere posizione, il contatto non è giudicato falloso dall'arbitro.

6' - Il Barcellona chiede un rigore per un contatto tra De Jong e Calhanoglu, entrambi i giocatori cercano il pallone a mezz'aria con le gambe alte: tutto regolare per l'arbitro Turpin che lascia giocare.