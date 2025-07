Barcellona, Lamine Yamal: "Finché vinco non possono dirmi nulla. Inter bella da vedere, mi piacciono Lautaro e Barella"

Vigilia di Barcellona-Inter, vigilia di semifinali di UEFA Champions League. I blaugrana ospitano i nerazzurri al Montjuic nella gara d'andata e lo fanno sulle ali dell'entusiasmo dopo la conquista della Copa del Rey, battendo in finale il Real Madrid.

A presentare la partita in conferenza stampa Lamine Yamal: le dichiarazioni della stella del Barça.

PRIMA SEMIFINALE DI CHAMPIONS - "C'è tanta voglia di vincerla. Vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto".

SORPRESE SUI SOCIAL PER LA PARTITA? - "Mi vanto troppo fuori dal campo? Finché vinco, non possono dirmi niente. Mi battano e vedremo. E' una cosa che faccio per passare il tempo, per non annoiarmi a casa".

QUALE COMPAGNO DI SQUADRA HA SORPRESO IN QUESTA STAGIONE - "Pedri e Raphinha sono incredibili. Però penso che anche Inigo (Martinez) e Frenkie (De Jong) stanno facendo una stagione fantastica".

AL DI LA' DEL TALENTO: COSA GLI PIACEREBBE CHE DICESSERO DI LUI? - "Mi piacerebbe dicessero che sono un bravo giocatore e una persona rispettosa e rispettata. La cosa più importante è l'educazione, come mi hanno insegnato i miei genitori a casa".

COSA TEMETE DI PIU' DELL'INTER? LA FASE DIFENSIVA SOLIDA? - "Tutti sanno che in difesa è una squadra molto forte e che ha nelle transizioni il principale punto di forza. Anche noi però siamo bravi, soprattutto nel palleggio. Dovremo fare di tutto per passare come squadra".

100 PARTITE UFFICIALI A NEANCHE 18 ANNI - "Credo che sia una gran cosa raggiungere questo traguardo in un grande club come il Barcellona. Non è una cosa da tutti e credo che sia importante la continuità. E' la cosa a cui do più valore in questo momento".

MANCA SOLO LA CHAMPIONS: OGNI TANTO SOFFRE DI VERTIGINI? - "No, perché altrimenti non sarei d'aiuto ai miei compagni. Ho la motivazione e la fiducia che servono per preparare gare così. Ho lasciato la mia paura nel parco di Mataró molto tempo fa".

SENTE LA PRESSIONE? O FA PARTE DEL TALENTO INNATO CHE HA? - "Non la chiamerei pressione, un ambiente vissuto come quello dopo la Copa del Rey è una cosa da godere. Sono esperienze nuove, belle, che vanno vissute".

AVETE LA SENSAZIONE CHE QUESTA SQUADRA POSSA SUPERARE OGNI SFIDA? - "Sì. L'altro giorno abbiamo sofferto tanto a livello fisico. Eravamo stanchissimi, ma credo che valga per tutti in una finale con il Real Madrid e credo che a quel punto faccia il cuore più delle gambe. A volte in stagione è mancato, questa volta no".

L'INTER ARRIVA DA TRE SCONFITTE CONSECUTIVE, IL BARCELLONA STA BENISSIMO NEL MORALE - "Credo che una semifinale di Champions sia un contesto molto diverso da quello di una partita di campionato. Daranno il massimo come noi".

LA GIORNATA DI BLACKOUT - "Come l'ho vissuta? Non sapevo che fare, sono stato tutta la giornata qui alla Ciutat Esportiva. Il blackout ci ha innservosito tutti, ma stavamo pensando alla semifinale. E' quello che conta".

IL CONFRONTO CON MESSI - "Non mi paragono a lui. Non mi paragono con nessuno, figuriamoci con Messi. Lascerei perdere. Noi pensiamo solo a migliorare ogni giorno di più, i confronti non hanno senso e figuriamoci con Messi: lo ammiro, perché è il miglior giocatore della storia, ma senza fare paragoni".

PUO' ESSERE L'ERA DI LAMINE YAMAL? MESSI IN TRE PARTITE CON L'INTE NON HA MAI SEGNATO - "Vediamo (ride, ndr). Spero che sia l'era del Barcellona e di Lamine Yamal nel Barça. Messi non ha mai segnato contro l'Inter, ma con tante altre squadre: spero di farlo anche io".

COME GESTISCE L'ESSERE UNA STELLA ALLA SUA ETA' - "Credo che nel calcio non ci sia età, è uno sport che valuta la qualità di ognuno. Conta essere pronti, allenati: non c'è una questione di età. Noi lo dimostriamo: siamo giovani e giochiamo a livello alto".

UN GIOCATORE DELL'INTER CHE GLI PIACE PARTICOLARMENTE - "Lautaro Martinez è uno dei giocatori che mi piacciono di più, così come Barella. L'Inter è un mix di giocatori, quando ha il possesso sa giocare molto bene ed è una delle migliori squadre d'Europa in contropiede. E' una squadra che mi piace molto vedere".

I CONSIGLI DI RAPHINHA - "La risposta sarebbe molto lunga. Posso dire che mi ha dato un consiglio di cui avevo bisogno, su una cosa personale che sapeva solo lui. Mi ha aiutato molto, è un veterano e ha tanta esperienza: è importante che uno come lui si interessi ai giovani".

QUANTO E' IMPORTANTE IL SACRIFICIO VISTO NELLA FINALE CON IL REAL MADRID - "Siamo cresciuti al Barcellona, ne sentiamo i colori e vogliamo che la squadra vinca. Non è la stessa cosa venire da fuori o essere cresciuti nella Masia: un Clasico non è una gara come le altre per noi".