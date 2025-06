Barcellona, Laporta: "Haaland? Nulla è impossibile". Luis Diaz primo obiettivo

Joan Laporta fa sognare il Barcellona anche sul mercato. Il presidente del club catalano, campione di Spagna, ha dichiarato in un'intervista a Tv3: "Lamine Yamal ha già accettato la nostra offerta per il rinnovo del contratto, manca soltanto la firma che arriverà appena compirà 18 anni (il 13 luglio, ndr). Sono in fase avanzata anche le trattative per i prolungamenti contrattuali di Inigo Martinez e Raphinha. Quest'ultimo ha un forte legame con il nostro direttore sportivo Deco, si sente molto coinvolto nel progetto e firmerà. Perché lui vuole restare e noi vogliamo tenerlo, quindi troveremo un accordo. Frankie de Jong? La sua situazione è urgente, non vogliamo un giocatore con un solo altro anno di contratto. Lui lo sa e ne abbiamo già parlato, è molto motivato. Ci piace molto la scuola di calcio olandese, con lui a centrocampo dominiamo il gioco. Abbiamo preso Szczesny per la sua esperienza, gli abbiamo proposto un nuovo contratto e speriamo che rimanga qui".

Lo stesso Laporta ha aggiunto sul mercato in entrata: "Una volta chiusi tutti i rinnovi, poi arriveranno i nuovi acquisti. Erling Haaland? Nella vita niente è impossibile, anche se al momento non ci stiamo pensando e ha appena rinnovato il contratto col Manchester City".

Lo scorso 17 gennaio il centravanti norvegese ha prolungato il proprio contratto col club inglese allenato da Pep Guardiola fino a giugno 2034 con un ingaggio da oltre 30 milioni di euro netti all'anno più bonus e una clausola di rescissione attivabile dall'estate del 2029.

Classe 2000, Haaland è arrivato per 60 milioni di euro dal Borussia Dortmund nel mercato estivo del 2022. Nelle sue prime tre stagioni al Manchester City ha già segnato 120 goal in 140 presenze vincendo una Champions League, due volte la Premier League, una Coppa d'Inghilterra, una Supercoppa europea e una Supercoppa inglese.

Secondo Relevo, il primo obiettivo di mercato del Barcellona è Luis Diaz, attaccante esterno colombiano classe 1997 in forza al Liverpool.