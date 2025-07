Barcellona, Lewandowski salta Real Madrid e Inter: out 2/3 settimane, a rischio il ritorno di Champions

Tegola importante per il Barcellona che perde Robert Lewandowski per infortunio: il centravanti polacco, uscito al 78’ della sfida contro il Celta Vigo in Liga a causa di un problema muscolare, ha sostenuto quest’oggi gli esami propedeutici a capire l’entità dello sfortunato accaduto. I test hanno evidenziato come l’ex Bayern Monaco abbia accusato un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, che gli impedirà di essere presente in vista della finale di Coppa del Re e almeno dell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter.

IL COMUNICATO - “Gli esami effettuati domenica hanno confermato che il giocatore della prima squadra Robert Lewandowski ha riportato un infortunio al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il suo ritorno in campo sarà determinato in base ai progressi del recupero“.

TEMPI DI RECUPERO - L’attaccante dei blaugrana, guidati da Hansi Flick, verrà valutato quotidianamente, giorno dopo giorno, ma i primi riscontri ci portano in direzione di uno stop che dovrebbe durare per circa tre settimane, secondo quanto riportano le fonti iberiche. Lewandowski, dunque, salterà la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid e molto probabilmente anche la sfida contro l’Inter, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, con l’augurio da parte del Barcellona che il polacco torni a disposizione per il match di ritorno, come informano dalla Spagna, in particolar modo AS e Cadena Ser.