Barcellona, problema muscolare per Lewandowski: è allarme per l'Inter e che paura contro il Celta Vigo

a ripetizione ai suoi tifosi a circa 10 giorni dal primo incrocio coi nerazzurri, nella semifinale di, a Montjuic. A pochi giorni dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Borussia Dortmund che ha messo paura agli uomini di Flick dopo il largo 4-0 dell'andata,, in un match valido per la 32esima giornata di Liga, il Barcellona, costretto ad abbandonare il campo (al suo posto Gavi) al 78°.

Una tegola pesante e molto preoccupante in vista della finale di Coppa del Re di sabato 26 contro il Real Madrid, ma soprattutto del confronto del 30 aprile contro gli uomini di Inzaghi. Ad eccezione dell'infortunato Balde (che sarà certamente indisponibile per la doppia sfida contro l'Inter), il Barcellona ha utilizzato un undici di partenza molto vicino a quello migliore possibile. Con Szczesny in porta, Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez e Martin in difesa, Pedri, De Jong e Fermin Lopez in mediana e un reparto offensivo leggermente inedito. Unico dei big a riposare è stato Lamine Yamal, che è partito dalla panchina dopo le fatiche di coppa e ha lasciato spazio a Ferran Torres per completare il tridente con gli intoccabili Raphinha e Lewandowski. Era stato proprio l'ex attaccante del Valencia a trovare il modo di sbloccare il risultato (dopo soli 12'), un'illusione che il pomeriggio di Montjuic potesse essere vissuto senza sussulti. Si conferma invece la legge secondo cui, dopo un match europeo e a maggior ragione dopo una gara intensa e sofferta come quella di Dortmund, ci sia sempre un pezzo da pagare.

E così, appena tre minuti dopo il vantaggio, l'ex attaccante del Betis Siviglia Borja Iglesias trova il goal del pareggio e ad inizio ripresa, tra il 52° ed il 62°, confeziona altre due reti per un'incredibile tripletta. Il Barcellona mette dentro Dani Olmo, recuperato dall'ultimo infortunio, e Yamal e prima la riacciuffa sul 3-3 e poi la ribalta del tutto proprio col nazionale spagnolo ed il solito Raphinha, autore di una doppietta. (15° goal in campionato, 30° in stagione). Ma nel pieno dell'assalto per andare alla ricerca della quarta segnatura, i tifosi a Montjuic sono costretti a trattenere il fiato quando Lewandowski si ferma, per un presunto problema alla parte posteriore della coscia sinistra. Difficile comprendere al momento la gravità del problema, ma il centravanti ha polacco ha lasciato il campo con una smorfia di dolore e Flick è corso immediatamente ai ripari togliendolo dal campo. Un motivo di preoccupazione importante per un finale di stagione che vede il Barcellona in corsa su tre fronti - col Real Madrid è testa a testa anche per la conquista della Liga - ma con una defezione che rischia di privare i catalani di una pedina fondamentale. Capace di toccare quota 40 reti in tutte le competizioni a quasi 37 anni.

Secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, le prime sensazioni del suo entourage e dei componenti dello staff medico blaugrana non sono all'insegna dell'ottimismo e serpeggia il timore che ci sia una lesione muscolare. Una circostanza che scongiurerebbe la possibilità di vederlo in campo il 26 aprile nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid e lascerebbe grandi dubbi in vista del doppio confronto con l'Inter (30 aprile a Barcellona, 6 maggio a Milano). Interrogato sulla questione, il tecnico Hansi Flick ha preferito conservare un profilo più basso: "Per mia esperienza, non ci resta che attendere le prossime 24 ore e vedere".

Superato lo choc e approfittando di un maxi recupero di 8 minuti, il Barcellona riesce comunque a trovare il modo di vincere la partita, grazie ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro con l'ausilio del VAR e trasformato da Raphinha, che completa la rimonta da urlo della propria squadra e consente di riportarsi a +7 sul Real Madrid, impegnato domani contro l'Athletic Bilbao. Al netto della preoccupazione per le condizioni fisiche di Lewandowski, emerge un altro dato che deve far riflettere Hansi Flick: nello spazio di 3 giorni, la sua squadra ha incassato ben 6 reti e non sembra offrire grandi garanzie dal punto di vista difensivo. Da inizio stagione sono già 5 le occasioni nelle quali il Barcellona ha concesso dai 3 goal in su ai propri avversari. Tutto il contrario di un'Inter a tenuta stagna e che, anche nella sofferenza dell'incrocio col Bayern, ha dimostrato una tenuta mentale invidiabile.

