Barcellona, scatto per Nico Williams: Deco incontra l'agente

Il Barcellona spinge per arrivare a Nico Williams. L'attaccante esterno dell'Athletic Bilbao è stato una delle rivelazioni di Euro 2024, trascinatore della Spagna campione, e ha catturato i fari del calciomercato.

I blaugrana lo seguivano da tempo, così come il Chelsea e altre big europee attirate anche dalla clausola rescissoria da 58 milioni di euro presente nel suo contratto. La concorrenza per il gioiello classe 2002 aumenta, il Barça non vuole perdere tempo e prova lo scatto decisivo.

INCONTRO CON L'AGENTE - Secondo quanto riferito da Jijantes Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha incontrato l'agente di Nico Williams a Saragozza. Il colloquio tra il dirigente portoghese e Felix Tainta, procuratore che cura gli interessi dell'attaccante dell'Athletic Bilbao, si è svolto a pranzo in una sala privata dell'Hotel Palafox. I blaugrana cercano l'intesa con il giocatore per affondare il colpo con il club basco e battere la concorrenza.