Bari-Bellomo, la storia continua: rinnovo ufficiale

Annunciato il rinnovo ufficiale di Nicola Bellomo con il Bari.

Sembrava destinata a terminare la storia d’amore tra Nicola Bellomo. Il classe 1991, nativo del capoluogo pugliese, aveva visto scadere il proprio contratto con la squadra biancorossa e tutti i segnali andavano in direzione di un addio dalla formazione ora allenata e guidata da Caserta.

E invece continuerà il rapporto fra il Bari e Nicola Bellomo.Come annunciato sui canali ufficiali della società pugliese, il fantasista ha trovato l’accordo con il club per allungare e rinnovare il proprio contratto sino al 2026. Per Bellomo sarà la quarta stagione consecutiva in questa sua terza avventura con la divisa dei galletti.

IL COMUNICATO - “SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino al 30 giugno 2026, del rapporto che lega il centrocampista Nicola Bellomo al Club di via Torrebella.

Quasi 150 presenze, 14 gol e 14 assist per il ragazzo di Bari Vecchia nelle sue quattro esperienze in biancorosso.

Continuiamo insieme Nick!”.