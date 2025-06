Bari-Frosinone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bari-Frosinone è una delle sfide più interessanti della 24esima giornata. Il Frosinone cerca il riscatto per uscire dalla crisi e dalla zona calda della graduatoria di Serie B, mentre i pugliesi sono alla caccia di punti importanti in chiave playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Partita: Bari-Frosinone

Data: domenica 2 febbraio 2025

Orario: 17.15

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

BARI-FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Obaretin, Mantovani; Favasuli, Bellomo, Benali, Maita, Dorval; Favilli, Falletti. All. Longo.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Szyminski, Monterisi, Bracaglia; Oyono J., Koutsoupias, Darboe, Begic, Oyono A.; Partipilo, Ambrosino. All. Greco.

DOVE VEDERE BARI-FROSINONE IN TV - La sfida tra Bari e Frosinone sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

DOVE VEDERE BARI-FROSINONE IN DIRETTA STREAMING - Bari-Frosinone sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.