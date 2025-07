Bari, il sogno rimane Lapadula: due nodi da sciogliere

Il Bari continua a lavorare al sogno di portare in Puglia Gianluca Lapadula: sono principalmente due i nodi da sciogliere per sbloccare la trattativa con l'ex Milan.

La priorità del Bari – oltre all’andare alla ricerca di un difensore centrale che possa completare il reparto - rimane sempre quella di trovare un attaccante pronto, navigato e che possa far risalire le ambizioni di una piazza affidata a Fabio Caserta e che nell’ultima stagione ha solamente sfiorato i playoff per salire di categoria e riaffacciarsi in Serie A. Il sogno della dirigenza pugliese, in tal senso, rimane sempre Gianluca Lapadula.

Il Bari ha già raccolto informazioni sul giocatore, riporta PianetaBari. Lo Spezia, proprietaria del cartellino, dal canto suo, ha mostrato massima disponibilità alla cessione con la sensazione e il presagio che si attenda una proposta concreta per fare spazio nel reparto d’attacco. Il nodo principale, tuttavia, rimane l’alto ingaggio percepito (700mila euro all’anno) dal giocatore e cercare di trovare una quadra a livello contrattuale: il Bari sembra intenzionato a proporre un accordo annuale con opzione, mentre l’attaccante punta a strappare almeno un biennale. Il club biancorosso continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per coltivare questo sogno.