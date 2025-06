Bari, spunta un nuovo interesse per il club: c'è un fondo di investimenti americano, De Laurentiis in attesa

A partire dalla stagione 2028/29, la multiproprietà in Italia sarà considerata fuori norma per società calcistiche che appartengono a categorie diverse, come ricorda Calcio&Finanza. Una condizione che riguarda la famiglia De Laurentiis che controlla il Napoli in Serie A e il Bari in Serie B.

La Gazzetta del Mezzogiorno offre uno spunto interessante al riguardo degli interessi che arrivano nei confronti della società pugliese in particolare. La situazione è sempre la medesima nel capoluogo della regione Puglia: si rincorrono voci, rumors, ma ancora non c’è un’offerta concreta per rilevare le quote del Bari dalla famiglia De Laurentiis.

L’ultima novità in materia arriva direttamente dai colleghi di Borderline24.com: al club di Luigi De Laurentiis sembrerebbe essersi avvicinato Jamie Dinan, fondatore e amministratore delegato di York Capital Management, ovvero un fondo di investimenti di New York, co-proprietario dei Milwaukee Bucks (NBA).

Allo stato attuale dei fatti, non sono arrivate conferme dirette dagli ambienti vicini ai De Laurentiis. Si tratta di un interesse, ma una trattativa concreta vera e proprio non è ancora partita. Si attende, ma nel mentre la società pugliese sta già cominciando a compiere le dovute valutazioni del caso in vista della programmazione della prossima annata.