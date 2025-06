Battibecco tra Guardiola e Henderson alla fine di Crystal Palace-Manchester City: cosa è successo

Serata incancellabile per il Crystal Palace e da dimenticare per il Manchester City di Pep Guardiola, protagonista di un battibecco a fine partita.

La squadra di Oliver Glasner scrive la storia vincendo l'FA Cup a Wembley, primo trofeo nella storia delle Eagles, grazie all'1-0 firmato da Eberechi Eze nel primo tempo e dal rigore che Dean Henderson para a Omar Marmoush negando il pareggio. Proprio il portiere del Crystal Palace però è al centro di un episodio molto dubbio nel primo tempo dell'incontro, un episodio che non è stato gradito dal tecnico dei Citizens.

L'EPISODIO CONTESTATO: LA MANO DI HENDERSON - L'episodio accade al 26', sul risultato di 1-0 per i Glaziers e prima del rigore poi parato da Henderson a Marmoush. Erling Haaland è lanciato a rete, il portiere del Crystal Palace esce e sul limite dell'area tocca il pallone con la mano togliendolo dalla disponibilità dell'attaccante norvegese. I giocatori del City insorgono chiedendo punizione dal limite ed espulsione per Henderson, ma l'arbitro Attwell lascia correre il VAR non interviene in un episodio che lascia molti dubbi e accende le proteste della squadra di Manchester.

BATTIBECCO - La partita è proseguita ed è arrivata alla sua conclusione con il primo storico trionfo del Crystal Palace, ma Guardiola ha voluto tornare sull'accaduto con il protagonista dell'episodio. Al termine del match infatti, durante in mezzo ai festeggiamenti dei Glaziers, il tecnico del City ha avuto un battibecco con Henderson, una breve discussione nella quale ha chiesto chiarimenti per quanto successo in partita.

LE PAROLE DI GUARDIOLA - Al temine della partita, lo stesso Guardiola ha parlato a BBC One e commentato sia l'episodio sia la discussione con Henderson.

Sulla partita: "Non abbiamo segnato, quindi complimenti al Crystal Palace per la vittoria. Abbiamo fatto tutto il possibile, siamo stati più aggressivi. Ma se non fai goal non puoi vincere".

Sulla decisione del VAR di non espellere Henderson sul presunto mani fuori area: "Chiedetelo all'arbitro".

Sulla discussione con Henderson: "No, niente".

Sul rigore, perché ha calciato Marmoush e non Haaland: "Non lo so, non ne ho parlato con loro. Hanno preso una decisione, hanno deciso loro".

Sulla prestazione: "Abbiamo giocato molto meglio rispetto alla finale dello scorso anno contro il Manchester United. Il calcio è anche questo, a volte va così. Alla fine, con Claudio Echeverri, abbiamo avuto una buona occasione. Abbiamo controllato bene le transizioni. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma complimenti al Crystal Palace".