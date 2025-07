Roma, il Leverkusen si sente già in finale di Europa League: pubblicato un post con le info per Dublino

Il Bayer Leverkusen si sente già in finale, forte dello 0-2 dell'andata. Pochi minuti fa, infatti, il profilo ufficiale del club (probabilmente per errore) ha pubblicato un post sui social in cui venivano informati i tifosi delle modalità di vendita per i biglietti della finale che si giocherà a Dublino il 22 maggio. Peccato che in mezzo ci sia una semifinale di ritorno domani contro la Roma che proverà l'impresa. Un'impresa che evidentemente in Germania non si aspettano proprio. Il post è stato modificato qualche minuto dopo con l'ipotetico "se raggiungiamo la finale", ma è stato comunque immortalato da parecchi tifosi sui social. Comunque vada una caduta di stile.