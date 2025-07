Jonathan Tah e un futuro ancora tutto da scrivere. Il forte difensore tedesco continua a inanellare prestazioni di livello molto alto, quasi incurante di una situazione contrattuale incerta che lo vede in scadenza a luglio con il Bayer Leverkusen. Proprio martedì scorso contro l’Inter, ovvero una delle squadre interessate in vista della prossima stagione, Tah ha confermato di essere diventato uno dei difensori centrali più solidi a livello europeo.

CONTATTI CON INTER E JUVE- Un’opportunità di questo livello a parametro zero non può che ingolosire diverse società. Inter e Juventus hanno avuto diversi contatti con gli agenti di Tah per prendere informazioni ma il 28enne difensore centrale non dovrebbe giocare nel campionato italiano nella stagione 2025/2026.

BARCELLONA IN POLE - Se dovessimo indicare un club in pole nella corsa a Tah allora quello sarebbe il Barcellona. Il direttore sportivo Deco è decisamente avanti nelle discussioni con l’entourage del leader difensivo del Bayer Leverkusen, le cui probabilità di arrivare a un accordo per rinnovare il contratto in scadenza a luglio sono ormai ridotte al lumicino.

IL RETROSCENA- Juventus e Inter fuori dalla corsa per Tah? Non ancora, ma sicuramente distanziate rispetto al Barcellona. Il motivo è unicamente economico: le richieste avanzate dagli agenti sono decisamente troppo alte per i due club italiani. E ora Deco ha un’autostrada abbastanza libera da percorrere verso il traguardo finale.

