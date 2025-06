Bayern Monaco-Auckland City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bayern Monaco e Auckland City inaugurano il Gruppo C del Mondiale per Club. I tedeschi, campioni di Germania, affrontano i neozelandesi al TQL Stadium di Cincinnati, per il secondo appuntamento della competizione - domenica 15 giugno alle 18:00 (ora italiana) dopo la partita inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN MONACO-AUCKLAND CITY

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Stanisic, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane. All: Kompany

AUCKLAND CITY (4-4-2): Tracey; Ilich, Grey, Mitchell, Lobo; Lagos, Garriga, Manickum, Zhou; Kilkolly, Bevan. All: Riera

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-AUCKLAND CITY IN TV - Bayern Monaco-Auckland City si può vedere gratis su Dazn, con l'app scaricabile sulla propria smart tv. Basta iscriversi all'app inserendo la propria mail e le proprie credenziali per guardare la partita.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-AUCKLAND CITY IN STREAMING - Bayern Monaco-Auckland City si può vedere in streaming su Dazn. Chi è già abbonato a Dazn può semplicemente accedere, mentre chi non lo è può inserire la propria email e le proprie credenziali.

TELECRONACA - La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia.