Bayern Monaco, i numeri in trasferta in Champions League sono preoccupanti. Ma Muller e Kompany credono nella rimonta

e in casa tedesca i preparativi per il tentativo di rimonta – si riparte infatti dal 2-1 per i nerazzurri all'Allianz Arena di una settimana fa – sono iniziati immediatamente dopo il 2-2 nel Klassiker col Borussia Dortmund che ha ulteriormente avvicinato la conquista della Bundesliga.da mettere in atto per provare a ribaltare uno svantaggio che offre ovviamente alla squadra di Inzaghi una buona base sulla quale costruire le speranze di accesso alle semifinali. Nonostante le preoccupazioni legate ai propri infortunati e ai giocatori non al meglio delle proprie condizioni fisiche, in casa Bayern si prova comunque a guardare con entusiasmo alla supersfida di San Siro.

BAYERN, IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI IN VISTA DELL'INTER

Thomas Muller, l'uomo che con la rete del momentaneo 1-1 a Monaco ha tenuto vive le speranze di qualificazione e che si candida ad essere titolare dopo la discussa esclusione dall'inizio nel match d'andata, è stato il primo a suonare la carica: "Contro il Borussia Dortmund abbiamo dimostrato di poter creare molte occasioni, il che ci aiuterà mercoledì. Vedo una squadra in grado di accedere al prossimo turno di Champions League mercoledì", ha dichiarato mister 745 presenze a Sky DE. Concetti chiari, forti e consapevoli, ribaditi alla Bild, dopo l'ultima partita di campionatore anche dall'allenatore Vincent Kompany: "Abbiamo una rosa ridotta, non parliamo delle nostre assenze ma è così. I tifosi che c'erano contro Inter e anche col Borussia Dortmund hanno visto 50 tiri e diverse grandi occasioni: possiamo fare goal, possiamo anche difendere bene. Siamo davvero pericolosi. Problema della finalizzazione? Questo il calcio, il problema nasce quando manca la qualità ma noi ne abbiamo tanta! Può anche succedere che facciamo 2 goal con 2 tiri, noi abbiamo fiducia per il prossimo match e crediamo di poter andare avanti in Champions".

INTER-BAYERN, LE PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

A completare il quadro e la sorta di training autogeno all'interno dell'ambiente del Bayern ci ha pensato una figura carismatica e non nuova a dichiarazioni provocatorie e roboanti come il presidente onorario Uli Hoeness: "Visti gli infortuni, è importante avere una mentalità forte. È l'unico modo per vincere la partita, se tutti i giocatori eccellono. Sono pienamente d'accordo con quello che dice Müller: non abbiamo bisogno di un miracolo, abbiamo bisogno di una prestazione eccezionale", ha detto a Blickpunkt Sport.

Ma quali sono i numeri coi quali il Bayern Monaco si approccia alla complicatissima trasferta di Milano, con l'obbligo di vincere con almeno un goal di scarto per pareggiare l'eliminatoria e dai due in su per ribaltare una sconfitta casalinga che mancava da qualcosa come quattro anni? Guardando solamente a questa edizione di Champions League, è piuttosto preoccupante il bilancio della formazione allenata da Vincent Kompany: delle quattro sconfitte subite dalla squadra tedesca, ben tre sono giunte fuori dalla Germania. Di misura quella contro l'Aston Villa dell'ottobre scorso, molto più nette quelle contro Barcellona (1-4) e Feyenoord (0-3). Il dato che emerge è quello di una fragilità difensiva troppo pronunciata per giocarsi qualcosa di importante ad alto livello e una difficoltà altrettanto conclamata ad andare a segno (solo un gol in questi tre appuntamenti), come testimoniato anche dalle quote Inter-Bayern, che vedono i nerazzurri favoriti.

INTER, CONTRO IL BAYERN C'E' UN ALLARME DIFFIDATI

Spostando il target sulla stagione scorsa, conclusa in semifinale contro il Real Madrid poi campione d'Europa, i problemi del Bayern in trasferta sono iniziati nella fase ad eliminazione diretta. Negli ottavi di finale, ko di misura all'Olimpico contro la Lazio (che sprecò peraltro più di un'occasione per raddoppiare), ribaltato dal 3-0 dell'Allianz nel match di ritorno; un combattuto 2-2 a Londra con l'Arsenal, poi regolato di misura nel secondo atto dei quarti e infine, in semifinale, la sconfitta al “Santiago Bernabeu”, tra i rimpianti e le polemiche per l'arbitraggio, costata il pass per la finale. Sembrano lontani insomma i numeri della stagione 2022/2023 quando, eccezion fatta per lo 0-3 dell'Etihad che costò l'eliminazione ai quarti di finale per mano del Manchester City, il Bayern collezionò quattro successi consecutivi in esterna tra fase a gironi e ottavi di finale, con un bottino di 10 reti all'attivo e solo 2 al passivo. Con vittime del calibro di Barcellona, Paris Saint-Germain ed Inter (2-0 a San Siro del 7 settembre 2022).

Altri tempi. Eppure a Monaco di Baviera alla rimonta contro Lautaro e compagni ci credono in tanti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui