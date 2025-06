Bayern Monaco, il presidente Hainer: "Wirtz preferisce il Liverpool"

Il futuro di Florian Wirtz è diviso tra Bayern Monaco e Liverpool. Proprio i reds, però, in questo momento, sembrerebbero la squadra più vicina al talento classe 2003, ormai destinato a lasciare il Bayer Leverkusen. Gli inglesi, infatti, secondo quanto riportata da Sky Sport De, si sarebbero portati in testa alla corsa, ottenendo anche il sì de giocatore. Un sì confermato dallo stesso presidente del Bayern Monaco. SKY SPORT DE - BAYERN, LA PRIMA ALTERNATIVA E' LEAOLA SCELTA - Habert Hainer, numero uno dei bavaresi, al quotidiano Abendzeitung, ha affermato che: "Max Eberl mi ha informato che Florian Wirtz è probabilmente orientato verso il Liverpool. Non posso dire cosa succederà con il Leverkusen". ACCORDO - Parole che testimoniano la volontà del giovane talento tedesco di andare in Premier League. L'accordo sul contratto ci sarebbe già, con il Bayer Leverkusen che aspetta l'offerta ufficiale del Livepool. Un'offerta monstre che potrebbe aggirarsi intorno ai 150 milioni di euro.