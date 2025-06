Sarà Bayern Monaco-Inter la sfida valida per i quarti di finale - andata prevista per l’8 aprile, ritorno per la settimana successiva in data 16 - di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi ha superato nel doppio confronto il Feyenoord (che aveva sorpreso il Milan durante i playoff) grazie alla vittoria per 0-2 in Olanda e al successo – 2-1 - casalingo ottenuto a San Siro. I bavaresi, invece, si sono liberati del Bayer Leverkusen per un risultato complessivo di 5-0. Un big match, dunque, di assoluto fascino fra due formazioni che hanno già scritto pagine importanti di questa competizione.

COME STA IL BAYERN – Ma cosa deve aspettarsi l’Inter? Il Bayern arriva da un percorso continentale stranamente altalenante per le ambizioni e per la tradizione sportiva della società tedesca. Dopo un largo successo per 9-2 contro la Dinamo Zagabria al primo turno, sono arrivate due sconfitte contro Aston Villa e Barcellona. Il successivo filotto di successi – intervallati dal pesante ko in casa del Feyenoord – ha contribuito al 12° dodicesimo posto nella fase campionato e al passaggio ai playoff. Turno di spareggio superato al 94’ del ritorno contro il Celtic, grazie al tap-in di Alphonso Davies. In terra tedesca, invece, l’avventura in DFB-Pokal è terminata agli ottavi di finale (eliminati proprio dalle Aspirine di Xabi Alonso), mentre in Bundesliga la formazione di Kompany è tornata a dominare il campionato: 61 punti dopo 25 giornate con 8 distanze di vantaggio sul Leverkusen. Un traguardo raggiunto grazie al miglior attacco e alla miglior difesa di tutta la Germania.

SITUAZIONE DIFFIDATI – Tornando alla sfida dei quarti, attenzione, in vista della partita di ritorno, alla situazione riguardante i diffidati di entrambe le squadre. In casa Inter, oltre al tecnico Simone Inzaghi, sono diffidati anche Bastoni, Barella, Dumfries e Pavard. Sono, inoltre, 5 i calciatori che, in caso di giallo, entrerebbero in diffida: si tratta di De Vrij, Lautaro, Mkhitaryan, Calhanoglu e Carlos Augusto. Non ci sarà, invece, Asllani nel match di andata: il centrocampista era in diffida ed è stato ammonito contro il Feyenoord. Per il Bayern Monaco la lista dei diffidati prevede i nomi di Goretzka, Coman, Laimer, Sané e Gnabry. Ricordiamo che conto dei cartellini si fermerà dopo la conclusione del turno dei quarti di finale. Sino ad allora, dunque, rimarranno valide tutte le sanzioni disciplinari ricevute in campo. Chi verrà ammonito, da diffidato, nel ritorno del turno dei quarti di finale, salterà eventualmente quindi l'andata delle semifinali.

PRECEDENTI – Ma ritornando al match fra Inter e Bayern Monaco, quali sono e come sono andati a finire i precedenti fra queste due formazioni? Il totale vede in vantaggio i bavaresi con 5 vittorie – contro le 3 dell’Inter – con un solo pareggio nei 9 incontri disputati sino a ora fra nerazzurri e tedeschi. Il primo precedente risale alla doppia sfida nell’edizione ‘88/’89 dell'allora Coppa Uefa (quella vinta dal Napoli, ndr) che vide il Bayern vincere il ritorno a San Siro per 3-1, rimontando lo 0-2 inflitto dall’Inter in Baviera. Il primo scontro in Champions, invece, risale al Girone B dell’annata 2006/07, dove avvenne l’unico pareggio di tutti i confronti. Chiaramente, i ricordi più dolci per i tifosi interisti risale alla storica finale di Madrid del 22 maggio 2010, culminata con la doppietta di Diego Milito che regalò la terza Coppa dei Campioni al club di Viale della Liberazione e il primo storico triplete di una società italiana. Oltre a questa sfida, l’ultimo successo dell’Inter è datato 15 marzo 2011: 2-3 in trasferta firmato Eto’o, Sneijder e Pandev. I successivi due confronti, invece, hanno visto prevalere il Bayern Monaco con un doppio 2-0 nel Gruppo C della fase a gironi della Champions League ‘22/’23, edizione terminata con il trionfo del Manchester City in finale, proprio contro l’Inter.

RECORD - Quello tra bavaresi e nerazzurri sarà un confronto anche tra le due squadre ad aver beneficiato di più calci di rigore in questa stagione in tutte le competizioni. I ragazzi di Inzaghi (14) sono secondi dietro proprio al Bayern Monaco (15) con un tiro dal dischetto in più rispetto a Real Madrid e Liverpool.