Bayern Monaco, Kim si deve fermare: ha un problema al tendine, cosa filtra per l'Inter

Problema infortuni in casa Bayern Monaco. La squadra di Kompany sarà impegnata nella trasferta di Berlino contro l’Union utile per allungare sul Bayer Leverkusen in vetta alla Bundesliga e per prepararsi al doppio confronto con l’Inter. Tedeschi e nerazzurri si affronteranno ai quarti di finale di Champions League l'8 e 16 aprile. Allora in tanti potrebbero tornare a disposizione per i bavaresi che, in questo momento, hanno diverse defezioni.

KIM OUT - L’ultima ad aggiungersi alla lista è quella di Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano ed ex Napoli. Il giocatore si è fermato per un problema fisico che non dovrebbe mettere a rischio la sua presenza contro gli uomini di Inzaghi ma che fa comunque scattare qualche allarme per Kompany. Kim infatti convive da tempo con un'infiammazione al tendine d'Achille che ha iniziato a patire da ottobre e con la quale ormai gioca da tempo. Il difensore osserverà qualche settimana di riposo, non si aggregherà alla sua nazionale e metterà fieno in cascina per essere decisivo contro Lautaro e Thuram. In conferenza stampa, Kompany ha detto: “Spero che non ci vorrà molto, ma dovrà stare fuori per le prossime settimane. Aveva problemi al tendine d'Achille, questo era noto. Ora si tratta di gestire il carico. Dobbiamo assicurarci di non sovraccaricarlo”.

SITUAZIONE INFORTUNATI - E gli altri? Come scritto dallo stesso Bayern sul proprio sito, a poco più di una settimana dal problema al polpaccio subito nell’andata del doppio confronto con il Bayer Leverkusen, Manuel Neuer è tornato a lavorare per una prima sgambata. Il suo recupero quindi pare essere sempre più prossimo e dovrebbe rispedire in panchina Urbig. Assente anche Pavlovic per un problema di mononucleosi.