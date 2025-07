Bayern Monaco: nuovo colpo per sostituire Musiala

Il Bayern Monaco ha individuato il giocatore ideale per rinforzare la squadra, che per alcuni mesi dovrà fare a meno dell'infortunato Musiala

Il Bayern Monaco punta forte su Xavi Simons. Come riporta The Athletic, il club campione di Germania ha chiesto informazioni al RB Lipsia per il talento olandese, che avrebbe comunicato di voler lasciare il club. Il 22enne nazionale olandese gioca alla Red Bull Arena ormai da due stagioni, ma è stato acquistato a titolo definitivo dal Lipsia soltanto nell'ultimo mercato di gennaio, per 55 milioni di euro versati al Psg. Ora il Bayern, secondo quanto riporta The Athletic, l'avrebbe messo nel mirino per rinforzare per sostituire Jamal Musiala. Dopo aver visto sfumare i colpi Wirtz e Nico Williams e aver trovato il muro del Liverpool per Luiz Diaz, il Bayern ha virato con decisione su Xavi che, come si legge su Sportmediaset, potrebbe agire sia sulla trequarti che sull'out di destra.

Intanto, Musiala guarda avanti, scagionando anche Gigio Donnarumma per l'intervento che gli ha causato un grave infortunio nel match fra Bayern e Psg al Mondiale per club: "Grazie per tutto il supporto che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, per me vuol dire tantissimo. Mi ha fatto piacere vedere il mondo del calcio unito in questi momenti difficili. L'intervento è andato bene e voglio dire che non c'è nessuno da incolpare per quello che è successo. Situazioni come queste capitano. Cercherò di rimanere positivo e non vedo l'ora di rivedervi e di tornare in campo".