Bayern Monaco, terribile infortunio per Musiala: portato via in barella, Donnarumma disperato dopo lo scontro

Brutto infortunio per la stella e numero 10 dei bavaresi

Nel corso dell’ultima azione del primo tempo nella sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il talento dei bavaresi Jamal Musiala ha subito un brutto infortunio alla caviglia - che ha subito una torsione innaturale -dopo uno scontro con il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma, in uscita.

Sul duplice fischio che indica la fine della prima frazione, il classe 2003 è rimasto a terra e in lacrime, attorniato da tifosi ed avversari – molti dei quali con le mani nei capelli - destando grande preoccupazione tra i tifosi dei tedeschi e lo stesso Kompany, che aveva già dovuto sostituire l’infortunato Stanisic al minuto 34’, inserendo Boey. Musiala è stato sostituito da Serge Gnabry e portato via in barella.

DONNARUMMA DISPERATO DOPO LO SCONTRO

Dopo l’accaduto Donnarumma è apparso visibilmente scosso: il portiere italiano si è inginocchiato mettendosi le mani sul volto, venendo poi consolato dai compagni di squadra ma anche dai giocatori del Bayern tra cui Kane e Olise. Nel corso del secondo tempo Gigio è stato anche fischiato da alcuni tifosi, per il contatto che ha portato alla torsione innaturale della caviglia di Musiala.