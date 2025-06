Bayern Monaco, problemi anche per i dirigenti: bronchite per Eberl, febbre per il presidente onorario Hoeness

Problemi anche in dirigenza per il Bayern Monaco che, durante l'ultima partita di Bundesliga contro il St.Pauli ha perso Iroki Hito anche per una frattura al metatarso: salterà il doppio confonto con l'Inter. All'incontro non hanno assistito né il direttore sportivo Max Eberl né il presidente onorario Uli Hoeness. Le due cariche bavaresi, come riporta la Bild, erano assenti per motivi di salute. Eberl è stato colpito da una forte bronchite con febbre alta, Hoeness avrebbe avuto problemi fisici oltre che la febbre. Ci sono ancora 9 giorni per recuperare prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter dell'8 aprile. L'emergenza ha coinvolto tutte le componenti del Bayern. Da quella dirigenziale, alla squadra, con Vincent Kompany che contro i nerazzurri non avrà certamente Upamecano, Davies ed è in attesa di novità sulle condizioni di Manuel Neuer e Kingsley Coman.