Bayern Monaco-Real Madrid: coreografia dedicata a Kaiser Franz Beckenbauer

Grande atmosfera all'Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern gioca in casa contro il Real Madrid la semifinale d'andata in Champions League. Prima del calcio d'inizio i padroni di casa rendono omaggio alla leggenda del club, Franz Beckenbauer, soprannominato "Kaiser": con in campo i suoi famigliari e in curva la coreografia dedicata al grande ex calciatore, allenatore e dirigente tedesco.

Beckenbauer è morto lo scorso 7 gennaio a 78 anni di età. Con il Bayern ha vinto 5 campionati tedeschi, 4 coppe di Germania, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe da calciatore; un campionato tedesco e una Coppa Uefa da allenatore.