Bayern Monaco, UFFICIALE: niente Rangnick, resta alla guida dell'Austria

Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Nonostante settimane di intense trattative e di numerosissimi rumors, l'allenatore tedesco ha scelto di non sposare il progetto del club bavarese e di rimanere anche dopo l'Europeo 2024 alla guida della nazionale dell'Austria. Una scelta che lui stesso ha definito di cuore e che è stata ufficializzata anche dalla stessa federcalcio austriaca.



L'annuncio è arrivato anche dalle pagine della federazione dell'Austria che ha confermato la permanenza di Rangnick in panchina con un comunicato pubblicato su tutti i propri organi ufficiali: "ha preso la sua decisione! Il 65enne rimarrà l'allenatore della nazionale austriaca anche dopo gli Europei del 2024".

LE DICHIARAZIONI - Allo stesso tempo Rangnick ha voluto precisare come il suo non sia stato un no al Bayern, quanto più una scelta di cuore per sposare un progetto partito da tempo: "Sono il capo della squadra austriaca con tutto il cuore. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo sul percorso scelto. Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile!”