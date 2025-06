Beckham e Gary Neville proprietari in League Two: acquistato il Salford

David Beckham e Gary Neville di nuovo insieme. I due compagni ai tempi del Manchester United, dove insieme hanno vinto tutto, hanno comunicato l'acquisto del Salford, squadra che milita nella League Two inglese. L'annuncio è arrivato direttamente dallo Spice Boy tramite un post sul suo profilo Instagram L'ANNUNCIO - "Salford ha avuto un ruolo così importante nella mia vita...è dove mi sono allenato con il Manchester United accanto ai miei migliori amici ogni giorno, è dove ho comprato la mia prima casa e dove abbiamo vissuto io e Victoria. Sono così orgoglioso di far parte della nuova proprietà accanto al mio compagno Gary Neville mentre iniziamo il prossimo capitolo del Salford. Il calcio è al centro di questa comunità e non vedo l'ora di vedere cosa riserverà il futuro agli Ammies".

