Behrami: "L'Inter doveva dominare il campionato. Silenzio stampa? Dare alibi ai giocatori non è un bene"

Valon Behrami critica l'Inter: "Avrebbe dovuto dominare questo campionato". E in particolare il silenzio stampa post Lazio lo convince: "Non è un bene dare un alibi ai giocatori".

La stagione si avvia al termine e per i nerazzurri di Simone Inzaghi ci sono di fronte due partite decisive: la prima venerdì contro il Como, ultima giornata della Serie A con lo Scudetto da giocarsi a distanza con il Napoli, avanti di un punto e impegnato al Maradona contro il Cagliari.

Un vantaggio che gli azzurri di Antonio Conte hanno potuto difendere pur pareggiando a Parma grazie al concomitante pari di San Siro tra l'Inter e la Lazio, una partita al centro di tante polemiche per alcuni episodi arbitrali che non hanno convinto il mondo nerazzurro, al punto da convincere la società milanese al silenzio stampa al termine del match.

BEHRAMI CONTRO IL SILENZIO STAMPA - Proprio questa decisione non è piaciuta a Behrami, l'ex centrocampista a DAZN ha spiegato: "Decidere di non parlare fa ancora più rumore. Dare alibi ai giocatori dell'Inter non è una cosa buona, questo silenzio fa passare il concetto che la colpa non sia dei giocatori".

L'INTER DOVEVA DOMINARE - Behrami prosegue: "L'Inter non ha perso (lo scudetto, ndr) a causa degli arbitri, gli episodi si bilanciano alla fien di una stagione. È un campionato che l'Inter doveva dominare perché domina in Champions, che vale anche di più: il percorso in Europa è stato straordinario. Nella testa dei giocatori succede questo: la società ci ha detto di non parlare, allora vuol dire che sono arrabbiati con qualcun altro".