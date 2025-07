Belgio-Italia, le pagelle di CM: Caruso devastante, Girelli infinita, muro Salvai. Wullaert non brilla

Di seguito le pagelle di Belgio-Italia. Nelle Azzurre solo Boattin non convince, bene Oliviero. Tra le Fiamme Rosse si salva Eurlings.

BELGIO-ITALIA 0-1

ITALIA

Giuliani 6: prova attenta, una buona uscita bassa sulla solita Eurlings lanciata a rete.

Lenzini 6,5: un cartellino giallo dopo 16’ rischia di condizionare la sua partita, l’unica macchia di un match d’applausi. Sempre attenta, sempre precisa (71’ Piga 6: parte male, con due uscite sbagliate che lasciano scoperto il suo lato, poi tira giù la sbarra).

Salvai 7: è sua la prima occasione su calcio piazzato, è sua la prima grande chiusura difensiva. Schierata per dare equilibrio, gioca da leader, con la tranquillità delle più forti. Sempre al posto giusto.

Linari 6,5: nel primo tempo si incolla a Wullaert, la segue per tutto il campo. Qualche sbavatura, tanta energia. Per una volta lascia da parte lo stile, un sonoro chissenefrega. Prova granitica.

Di Guglielmo 6: spinge di più, lasciando spesso Lenzini da sola a contrastare Eurlings, ma da una sua giocata nasce il gol di Caruso. Rischia il secondo giallo, viene giustamente cambiata da Soncin (53’ Oliviero 6,5: entra benissimo, senza paura).

Boattin 5,5: troppi errori, di letture, passaggi e valutazioni. Non è un fattore in fase di spinta, ha l’acqua alla gola quando transitano dalle sue parti. Brutta serata.

Giugliano 6: parte bassa, da play, migliora quando alza il baricentro. Dal suo piede fatato nasce l’1-0 Italia. Non è la versione migliore della prima e finora unica Italiana candidata al Pallone d’Oro, ma è sufficiente per fare la differenza (52’ Greggi 6,5: solito trottolino (amoroso), palla al piede è una delizia per gli occhi).

Severini 7: è lenta quando deve muovere il pallone ma i suoi inserimenti mettono in difficoltà la difesa del Belgio. Quando c’è da fare legna non si tira indietro, è ovunque. E probabilmente mentre state leggendo sta ancora correndo.

Caruso 8: passa il primo quarto d’ora a urlare “Dammela”, quando finalmente viene accontentata l’Italia inizia a far capire di che pasta è fatta. Segna un gran gol dopo un primo controllo difettoso. Nel secondo tempo è devastante, entra in tutte le azioni pericolose. Mostruosa.

Girelli 7: schierata un po’ a sorpresa da Soncin, non lega con la solita precisione, ma lotta su ogni pallone. Prova di sacrificio, per la squadra. Usa il fioretto una sola volta, al 63’, impegnando con un colpo di tacco Lichtfus. Sarebbe stato già uno dei gol più belli degli Europei.

Cantore 6: fatica ad accendersi, ma quando si mette in moto si accende la spia rossa di pericolo. Può dare di più, ma l’Europeo è appena iniziato (71’ Cambiaghi 6: prima si divora il 2-0 che avrebbe chiuso la partita, calciando a lato, poi una grande Lichtfus al seconda le dice di no).

CT Soncin 7: conferma la difesa a 3, concedendo poco. Indovina le scelte Severini e Girelli. La sua Italia ha un’idea chiara di gioco, sa soffrire e ha un’infinità di risorse.

BELGIO

Lichtfus 6,5: incolpevole sul gol di Caruso, si esalta su Girelli e Cambiaghi.

Janssens 5,5: si apre molto, costringendo Boattin a limitare le scorribande offensive, non stringe sul vantaggio di Caruso (65’ Wijnants 5: non si vede mai).

Tysiak 5: si perde Caruso in occasione dell’1-0, non è sempre precisa in fase di costruzione.

Kees 6: molto attenta sulle palle alte, precisa nei palloni lunghi, è la migliore delle tre di difesa.

Cayman 5,5: molto forte fisicamente, fa il suo, a volte esagerando. Si perde Girelli, la salva Lichtfus.

Deloose 5,5: quando Cantore si allarga dalla sua parte regge l’urto, sbaglia la copertura su Di Guglielmo in occasione del vantaggio azzurro (87’ van Kerkhoven sv).

Toloba 5,5: un sinistro velenoso dal limite spaventa Giuliani, stop. La sua prestazione è tutta qui (65’ Detruyer 6: prova ad accendere la luce, a tratti ci riesce).

Vanhaevermaet 5,5: a fare più paura sono i suoi centimetri, ci prova soprattutto dalla distanza, senza precisone (87’ de Caigny sv).

Teulings 5,5: tanta sostanza ma anche qualche passaggio sbagliato di troppo.

Eurlings 6,5: parte da punta, si muove tanto, dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa. Un peperino fastidioso, più del caldo di Sion (75’ Dhont 5: impalpabile, non sfonda mai).

Wullaert 5,5: non è il riferimento offensivo, si muove per tutto il campo da 10 più che da 9. Ma quando riempie l’area di rigore ha l’occasione migliore del primo tempo, con una conclusione che esce di poco alla destra di Guliani. Nel secondo tempo sparisce.

CT Gunnarsdóttir 5: nel primo sceglie di non dare punti di riferimenti, ma il Belgio non calcia mai in porta. Nella ripresa non trova il modo di sfondare il muro azzurro.