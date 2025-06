Belgio-Slovacchia, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Belgio di Romelu Lukaku o la Slovacchia di Francesco Calzona e Stanislav Lobotka? Euro 2024 inizia ufficialmente lunedì 17 giugno 2026 anche per queste due nazionali protagoniste del girone E con i Diavori Rossi che sono ovviamente favoriti della vigilia a vincere il girone, ma che sono chiamati a scrollarsi di dosso il ruolo di grande mai vittoriosa. Gli slovacchi invece vogliono rilanciarsi in un girone che può regalare la grande sorpresa dell'Europeo.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La partita Belgio-Slovacchia sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle 18:00 di lunedì 17 giugno 2024. La sfida sarà visibile attraverso l’applicazione Sky presente sul decoder. Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e Now TV scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone.

BELGIO (4-4-2): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; De Bruyne, Onana, Mangala, Doku; Lukaku, Trossard. Ct. Tedesco.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.