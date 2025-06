Belgio, Tedesco: 'Mi piace il calcio italiano. Le voci sul Milan...'

Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: “Sono molto concentrato sull’Europeo e non ho davanti il piano della mia carriera, tutto dipende dalle situazioni. Non nascondo però che mi piace il calcio italiano, ci sono cresciuto”.

MILAN - “Non commento le voci di mercato perchè sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire”.

ITALIA NEL MODO DI ALLENARE - “Ce n’è molta, nella gestione della squadra. Tratto i miei giocatori come trattavano me i miei genitori e in quello c’è molto di italiano. Tatticamente sono cresciuto nello Stoccarda, dove si pratica un calcio dominante, controprrssing, verticalizzazioni veloci. Ma ho imparato ovunque, parlando con i calciatori. Hanno tante idee, basta ascoltarli”.

ITALIA ALL’EUROPEO - “E’ sempre candidata alla vittoria in qualsiasi torneo. Lo sarà semplice, sa vincere le partite che contano”.