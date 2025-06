Tutto troppo semplice per il Benfica che, dopo un primo tempo di sofferenza e andando oltre pure la clamorosa sospensione di un'ora mezza della partita per la violenta perturbazione abbattutasi su Orlando, regola con un perentorio 6-0 l'Auckland City (reduce dallo 0-10 della prima giornata contro il Bayern Monaco) e si porta a quota 4 punti del girone. Tre punti nel segno ancora una volta di Angel Di Maria, che apre e chiude le marcature su calcio di rigore in pieno recupero della prima e seconda frazione, ispirando la grande prestazione dei portoghesi nella ripresa. Ancora a segno con Pavlidis, l'ex Roma Renato Sanches e Leonardo Barreiro con una doppietta. Per il passaggio agli ottavi di finale, diventa decisiva l'ultima sfida contro il Bayern.

IL TABELLINO

Benfica-Auckland City 6-0

MARCATORI: 45'+7, 90' +8 rig. Di Maria (B), 53' Pavlidis (B), 63' Renato Sanches (B), 76', 78' Barreiro (B)

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva (dall'86' Bajrami), Otamendi, Carreras (dal 46' Dahl); Aursnes (dal 71' Tiago Gouveia), Kokcu (dal 61' Renato Sanches); Di Maria, Prestianni (71' Joao Rego), Akturkoglu (dal 61' Skjelderup); Pavlidis. All. Lage



AUCKLAND CITY (5-2-3): Garrow; Lagos, Mitchell, den Heijer (dall'80' Gray), Boxall, Bell; Zhou (dal 46' Garriga), Ilich (dal 59' Manuel); Yoo (dal 59' Ellis), Bevan (dal 73' De Vries), Zeb (dal 59' Manickum). All. Posa.

ARBITRO: S. A. Falahi (QAT)

AMMONITI: Carreras (B), Kokcu (B), Bajrami (86')

ESPULSI: -

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI:

98' ANCORA DI MARIA, E' 6-0: trasformazione perfetta per il Fideo e sesto goal portoghese

95' CALCIO DI RIGORE PER IL BENFICA: intervento imprudente di Mitchell su Di Maria appena dentro l'area, l'arbitro assegna il penalty dopo il check VAR.

78' SUBITO DOPPIETTA PER BARREIRO: sbuca nuovamente in area di rigore il numero 18 del Benfica su un altro pallone da sinistra e il punteggio cambia ancora

76' E ARRIVA IL QUARTO GOAL: spunto a sinistra di Pavlidis, che la mette al centro e trova Barreiro puntuale nello spingere il pallone in fondo alla porta

75' TRAVERSA DI JOAO REGO: pallone messo al centro da Renato Sanches e il classe 2005 va a centimetri dal primo goal ufficiale con la maglia del Benfica

73' ALTRA PALLA GOL PER I PORTOGHESI: Joao Rego, entrato da poco per Prestianni, converge da sinistra ed impegna Garrow nella parata sul primo palo

63' TRIS BENFICA, PARTITA CHIUSA: appena entrato per Kokcu, l'ex Roma Renato Sanches calcia dal limite dell'area col destro e, complice una deviazione di Ellis, trova il goal del 3-0

57' ALTRA CHANCE PER IL BENFICA: sinistro angolato da buona posizione di Akturkoglu e deviazione in angolo di Garrow, ma l'azione era viziata da un fuorigioco.

53' PAVLIDIS SEGNA IL 2-0: tocco di Kokcu, bel dribbling dell'attaccante greco per prepararsi il destro e superare il portiere avversario

49' AUCKLAND VICINO AL GOL: Zeb si accentra e calcia verso il primo palo, Trubin si allunga e la mette in angolo

46': il gioco riparte, inizia il secondo tempo

Calcio di inizio del secondo tempo previsto alle 21:20. Alle 21:05 i calciatori in campo per il riscaldamento

Posticipato l'inizio del secondo tempo, per l'allerta meteo a Orlando.

45'+7' - GOAL DEL BENFICA, DI MARIA! L'ex Juve spiazza il portiere: secondo centro in due partite per l'argentino.

45'+6' - Rigore per il Benfica! Entrata di Zeb in scivolata in piena area su Prestianni, colpito e steso: l'arbitro fischia il penalty.

45'+3' - Barreiro da due passi centra in pieno Garrow, porta stregata per i lusitani. Poi gran parata del portiere su Kokcu.

43' - Annullato il goal del vantaggio del Benfica! Scontro tra Pavlidis e Garrow, la palla finisce ad Aursnes, che insacca: ma l'arbitro annulla per il fallo del greco sul portiere di Auckland.

40' - Dominio portoghese: Prestianni di testa mette alto di poco.

39' - Doppia occasione per il Benfica! Prima Garrow respinge il tiro di Pavlidis, poi agguanta una bella conclusione di Di Maria.

34' - Ancora Benfica a un passo dalla rete: punizione di Prestianni, Barreiro rimette al centro per Akturkoglu, che non riesce a mettere in rete.

24' - Palo esterno di Pavlidis! Giocata geniale di Di Maria, che con un pallonetto imbecca per il greco in mezzo all'area: gran controllo ma tiro sbilenco, che colpisce il montante, con il portiere in uscita.

18' - Ancora Akturkoglu, stavolta a un passo dal vantaggio: raccoglie una respinta e calcia forte di destro, palla che sfiora il palo.

9' - Otamendi calcia in sforbiciata dopo azione d'angolo, para il portiere neozelandese.

3' - Ci prova subito Akturkoglu: Pavlidis riceve e allarga per il turco, che di destro deposita a lato di Garrow, sfiorando la rete.

I portoghesi e i neozelandesi si affrontano all'Inter&Co Stadium di Orlando. Il Benfica cerca lo scatto in ottica qualificazione dopo il pareggio per 2-2 contro il Boca Juniors nel primo turno (caratterizzato anche dall'espulsione di Andrea Belotti), Auckland City invece vogliono lasciarsi alle spalle la figuraccia all'esordio contro il Bayern Monaco, che li ha sconfitti con un terribile 10-0.

CLASSIFICA GRUPPO C

Benfica 4 punti

Bayern Monaco 3 punti

Boca Juniors 1 punto

Auckland City 0 punti