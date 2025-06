Benfica-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Benfica e Bayern Monaco si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Al Bank of America Stadium di Charlotte si scontrano la prima e la seconda in classifica nel gruppo C: i bavaresi, 6 punti, hanno già il pass per gli ottavi in tasca; i portoghesi di punti ne hanno 4 e hanno bisogno almeno di un pareggio per la certezza del passaggio del turno.

Tutte le informazioni su Benfica-Bayern Monaco: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

BENFICA-BAYERN MONACO: CANALE TV E STREAMING

Partita: Benfica-Bayern Monaco

Data: martedì 24 giugno 2025

Orario: 21.00 italiane

Canale tv: DAZN, Italia 1

Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset

FORMAZIONI BENFICA-BAYERN MONACO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Barreiro; Aursnes, R. Sanches; Di Maria, Schjelderup, Prestianni; Pavlidis. All. Lage.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Palhinha, Pavlovic; Gnabry, Bischof, Sané; Muller. All. Kompany.

DOVE VEDERE BENFICA-BAYERN MONACO IN TV - La sfida tra Benfica e Bayern Monaco si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1 (canale numero 6 del Digitale Terrestre, 106 di Sky).

BENFICA-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING - Benfica-Bayern Monaco sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia. Su Mediaset saranno Massimo Callegari e Roberto Cravero a raccontare il match.