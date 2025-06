Schjelderup (nel mirino del Como sul mercato) e Trubin sono gli eroi che hanno firmato la prima vittoria nella storia del Benfica sul Bayern Monaco: 1-0 decisivo che vuol dire sorpasso nel girone C e 1° posto con conseguente qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Il Bayern Monaco passa come secondo, mentre il Boca Juniors è ufficialmente eliminato dalla competizione che si sta svolgendo negli Stati Uniti.

TABELLINO

BENFICA-BAYERN MONACO 1-0

MARCATORI: 13' Schjelderup (Be)

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Barreiro; Aursnes, R. Sanches (78' Bajrami); Di Maria (87' Joao Rego), Schjelderup (55' Akturkoglu), Prestianni (55' Kokcu); Pavlidis (87' T. Gouveia). All. Lage.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey (62' Laimer), Upamecano (58' Tah), Stanisic, Guerreiro; Palhinha (46' Kimmich), Pavlovic; Gnabry (46' Olise), Bischof (46' Kane), Sané; Muller. All. Kompany.

ARBITRO: Letexier (FRA)

AMMONITI: R. Sanches (Be), Otamendi (Be), T. Gouveia (Be)

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI

90' + 7 - Clamorosa occasione per Harry Kane che, da due passi, non trova la porta su di una situazione da corner

88' - Lancio in profondità di Kane per Sané, con il futuro giocatore del Galatasaray che si divora il pareggio a causa di un super intervento di Trubin che esce e chiude completamente lo specchio

74' - Altro salvataggio miracoloso col piede di Trubin, bravo a impattare il tap-in ravvicinato di Pavlovic

68' - Palo di Laimer dopo un'ottima triangolazione con Olise: occasione gigantesca per i bavaresi

61' - GOAL ANNULLATO AL BAYERN MONACO! Stupenda conclusione di mancino di Kimmich dal limite dell'area che supera Trubin. Tuttavia, la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Kane che ostruisce la visuale del portiere del Benfica

57' - Avanza Di Maria che serve il neo-entrato Akturkoglu, il cui tiro finisce alto sopra la traversa

51' - Grande chiusura in uscita da parte di Trubin su Sané. L'azione continua, ma la conclusione di Muller è troppo debole

45' + 2 - Stupendo cross di Sané su cui Muller arriva, ma non riesce a indirizzare la conclusione. Un pasticcio in piena regola, pareggio divorato

44' - Dopo il cooling break e un lungo periodo di possesso, il Bayern si affaccia con una buona azione di Gnabry che penetra in area e serve Sané: conclusione alta

18' - Che occasione per Pavlidis che cade in area di rigore appena prima di riuscire a calciare verso la porta difesa da Neuer.

13' - GOAL DEL BENFICA! Grande servizio da parte di Aursnes che al centro vede e trova Schjelderup, abile a trafiggere Neuer con un preciso piazzato.

9' - Tenta la conclusione da fuori area Di Maria, ma Neuer è provvidenziale a salvare distenendosi alla sua sinistra.

